(DP) - Lors de la rencontre des 32es de finale de la Coupe de Luxembourg des Seniors Réserves qui opposait Boevange - Beckerich, un accident inhabituel a terni la rencontre disputée dans un excellent état d'esprit du début à la fin.

On jouait depuis 60 minutes. L'arrière gauche de Beckerich, Christophe Lopes, s'est engagé sur son flanc balle au pied et s'est fait subtiliser le cuir à la régulière avant de tomber le long de la ligne et de hurler.



Le genou de Christophe Lopes.

Photo privée

Son entraîneur, Yves Peter, éloigné mais connaissant les antécédents de blessure de son joueur, s'est précipité. Il craignait une nouvelle blessure aux genoux. A son arrivée, l'entraîneur a eu un choc: la jambe de son joueur était entaillée à trois endroits différents.

«La plus grande ouverture devait atteindre au moins 15 cm et on y apercevait l'os du tibia ... Pris en charge, il a été soigné et a subi 20 points de suture», explique Yves Peter.

«En regardant de plus près, j'ai découvert et ramassé une bouteille entière en petits morceaux. Si quelqu'un était tombé à cet endroit sur le visage, s'il avait glissé ou était tombé sur l'abdomen ou encore si un enfant était tombé à cet endroit avec ces morceaux de verre sur le sol.»

Et Yves Peter d'ajouter: «Je tiens à souligner que le comité et l'entraîneur de Boevange ont été plus que corrects et se sont inquiétés de l'état de mon joueur, en prenant encore de ses nouvelles par la suite.»

Et l'entraîneur de l'équipe 2 de Beckerich de conclure: «Je regrette l'inconscience de certains supporters qui jettent leur bouteille sur le terrain avec l'intention de la briser. Lancer une bouteille sur la pelouse, c'est vraiment de l'inconscience...»