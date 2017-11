(SG). - Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Luxembourg s’est déroulé ce jeudi dans les locaux de la FLF. Il en résulte que le tenant du trophée, l'Amicale Clervaux se déplacera à Pétange pour le gros choc, tandis que Nordstad hébergera l'US Esch.



On relève donc deux confrontations entre des formations de Ligue 1: le FC Nordstad accueillera l'US Esch et l’Amicale Clervaux, le tenant du trophée, se déplacera à l’Union Titus Pétange. Soit... exactement au même endroit et au même stade de la compétition que la saison dernière, lorsque les Clervallois étaient passés par le chas de l'aiguille, avec une qualification aux tirs au but.

Les deux équipes de Ligue 2 encore présentes à ce stade n’ont pas été gâtées par le tirage, puisque la lanterne rouge de Ligue 2, le Futsal Wilwerwiltz se déplacera au Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn, alors que le CS Fola Esch, avant-dernier, a hérité d’un périlleux déplacement chez le leader incontesté de Ligue 1, le Racing FC Union Luxembourg.

Les rencontres sont prévues le dimanche 10 décembre.



Le programme des quarts de finale de la Coupe

Dimanche 10 décembre



Union Titus Pétange (L1) - Amicale Clervaux (L1)

FC Nordstad (L1) - US Esch (L1)

Racing FC Union Luxembourg (L1) - CS Fola Esch (L2)

Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn (L1) - Futsal Wilwerwiltz (L2)