Coupe de Luxembourg de futsal: les visiteurs à la fête

A l'occasion de la 11e journée de Ligue 1, le choc entre le leader, le Racing FCUL et son dauphin, le FCD03, a tourné en faveur des Racingmen. Dans le bas du tableau, le RAF Differdange a engrangé trois points capitaux face à la lanterne rouge, le FC Bettendorf. Pour le reste, Clervaux, Esch et Pétange n’ont pas tergiversé et sortent tous trois vainqueurs.