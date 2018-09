Quatre matches comptant pour le tour préliminaire de la Coupe de Luxembourg se sont joués mercredi soir. L’Olympia Christnach-Waldbillig, pensionnaire de D3, a sorti Ehnen (D2), tandis que le CS Oberkorn (D2) n'a émergé qu'aux prolongations à Schengen (D3).

Coupe de Luxembourg: Christnach-Waldbillig crée la surprise, Schengen passe tout près

Par Vincent Lommel

Avant le premier tour de la Coupe et la bagatelle de... trente-six rencontres programmées dimanche après-midi - Alliance Äischdall - Grevenmacher se disputera lui ce vendredi - quatre débats du tour préliminaire se sont disputés dès mercredi soir.



À notre gauche, quatre équipes de Division 2. À notre droite, quatre de Division 3. Une seule surprise est à épingler: l’Olympia Christnach-Waldbillig a défait, et comment, sur le score net et sans appel de 4-1, le Vinesca Ehnen. Christnach-Waldbillig accueillera Weiler-la-Tour (D1) dimanche.



Biwer, Gilsdorf et le CS Oberkorn, ces deux derniers dans la douleur, ont pris la mesure respectivement de Wilwerwiltz, Dalheim et Schengen. La suite, c’est pour ce week-end.

21 Jérémy Manfrin (FC Schengen, en orange) tente de contrer Manique Borges (CS Oberkorn) Photo: Stéphane Guillaume

Fabien Matagne (joueur-entraîneur de Schengen, éliminé par le CS Oberkorn): «En dépit d’un bon match de notre part, je considère l’élimination comme logique, puisque nous n’avons pas concrétisé nos nombreuses occasions - dont un penalty, entre autres, loupé par Manfrin. On est punis sur deux phases arrêtées.»

Celso Tavares (entraîneur de Gilsdorf, qualifié à Dalheim): «J’ai procédé à quelques changements par rapport au match de championnat. Ce fut une rencontre d’un très faible niveau, qui devait être pliée au repos mais, une fois encore, on a incroyablement vendangé devant le but adverse. Dalheim a fait preuve de combativité. On ne peut pas jouer de la sorte contre Kehlen (D1) au prochain tour.»

Tun Valente (entraîneur de Christnach-Waldbillig, qualifié contre Ehnen): «Les joueurs voulaient créer la surprise, se battre de la première à la dernière minute. Ils ont livré un très bon match. Ehnen ne savait pas quelle équipe de D3 il allait affronter…»

Semir Omerovic (entraîneur du Vinesca Ehnen, éliminé par Christnach-Waldbillig): «Les matches de coupes (de Luxembourg et FLF) ne sont pas prioritaires et n’ont aucune espèce d’importance. Il s’agissait d’une bonne rencontre pour les vacanciers en manque de temps de jeu. Le niveau était misérable. Je félicite Christnach-Waldbillig pour sa qualification.»

Les résultats du tour préliminaire de la Coupe de Luxembourg

Kiischpelt Wilwerwiltz (D3) - Jeunesse Biwer (D2) 2-9

FC Schengen (D3) - CS Oberkorn (D2) 1-2 (a.p.)

Aiglons Dalheim (D3) - Jeunesse Gilsdorf (D2) 1-1 (9-10 t.a.b.)

Olympia Christnach-Waldbillig (D3) - Vinesca Ehnen (D2) 4-1