(tof/ms). L'initiative est louable. Elle tombe pourtant très mal cette saison. Le champion en titre dudelangeois affrontera un Fola encore engagé sur la scène européenne ce dimanche à 17h à Hostert en Coupe de la Ligue.

Dudelange ne fait pas la fine bouche. Libéré de ses obligations continentales, le champion en titre s'avancera cueillir un nouveau trophée dimanche soir. Il en profitera pour bien s'imprégner des dimensions du terrain de l'US Hostert où il débutera sa saison domestique le vendredi suivant.

Le contexte est en effet peu favorable au Fola. Entre l'apéritif et le plat de consistance, le club doyen se serait bien passé du trou normand. A tel point qu'il a hésité à la jouer cette Coupe de la Ligue. Differdange s'est même tenu sur le qui-vive pendant quelques heures avant que le finaliste de la Coupe ne donne son accord.

Sans faire offense aux joueurs non titulaires dans cette avant-saison, on les voit mal mettre des bâtons dans les roues du rouleau compresseur dudelangeois. D'autant que Dino Toppmöller ne prend pas ce rendez-vous par-dessus la jambe. «Non seulement c'est une bonne occasion de gonfler le moral des troupes, mais c'est aussi un trophée comme un autre. J'apprécie cette initiative et là où les gens parlent de doublé la saison dernière, moi je dis qu'on a fait le triplé.»

Dudelange avait lancé sa saison dernière en distançant Mondorf un but à rien à Rumelange. Battu deux fois par l'APOEL Nicosie en Ligue des champions, le F91 dispose des arguments nécessaires pour garnir un peu plus sa vitrine à trophées même si Dobros, Jordanov, Dikaba, Mélisse, Malget et Dikaba devraient manquer à l'appel.

Côté eschois, le premier objectif est de mettre tous les atouts dans son jeu pour créer un nouvel exploit jeudi prochain face aux Suédois d'Östersund au troisième tour de l'Europa League avant de penser à la réception de Rosport le dimanche suivant dans le cadre de la première journée de BGL Ligue.

Cette Coupe de la Ligue tombe ainsi comme un cheveu sur la soupe. Elle donnera du temps de jeu et l'occasion de se montrer à des garçons qui ne sont pas encore rentrés dans le costume de titulaire ces dernières semaines.