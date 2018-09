Les Grenats accueilleront les joueurs d'Amiens à l'occasion des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue dont le tirage au sort s'est déroulé ce mercredi soir à Paris.

Coupe de la Ligue: le FC Metz recevra Amiens

Les rencontres auront lieu les mardi 30 et mercredi 31 octobre

(AFP) - Les Grenats accueilleront les joueurs d'Amiens à l'occasion des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue dont le tirage au sort s'est déroulé ce mercredi soir à Paris.

Le FC Metz aura le privilège de disputer cette rencontre à domicile face à Angers qui pointe à la 14e place de L1 avec 4 points après quatre journées de championnat alors que les Messins affichent un 18 sur 18 en Ligue 2.



Strasbourg - Lille sera l'une des cinq affiches entre clubs de Ligue 1. Montpellier - Nantes, Dijon - Caen, Nîmes - Saint-Etienne ou encore Guingamp - Angers seront les autres rencontres opposants deux clubs de l'élite, tandis qu'il n'y aura qu'un seul duel 100% Ligue 2 entre Le Havre et Troyes.

Les six clubs engagés cette saison dans les compétitions européennes (PSG, Monaco, Lyon, Marseille, Rennes, et Bordeaux) effectueront leur entrée en lice lors des huitièmes de finale, qui se joueront les 18 et 19 décembre.

La finale de la Coupe de la Ligue 2019 aura lieu à Lille, au stade Pierre Mauroy.



Le programme des seizièmes

Nîmes - Saint-Etienne

Strasbourg - Lille

Toulouse - Lorient (L2)

Montpellier - Nantes

Reims - Orléans (L2)

Dijon - Caen

Metz (L2) - Amiens

Guingamp - Angers

Le Havre (L2) - Troyes (L2)

Nice - AJ Auxerre (L2)