José Pinot, l'entraîneur de la réserve messine, est au chevet du groupe professionnel en attendant la venue d'un nouveau technicien en chef. Il sera sur le banc lors de la venue du Red Star ce mercredi soir en Coupe de la Ligue (21h05). Ensuite, il faudra préparer le très périlleux déplacement à Lyon (dimanche) en Ligue 1.

José comment se sont déroulés vos deux premiers jours à la tête du groupe professionnel?

J'ai senti une bonne implication du groupe. Le traumatisme a été vécu d'une manière différente par les uns et les autres en fonction de leur proximité avec Philippe Hinschberger. Le président Bernard Serin a vu les joueurs et j'ai naturellement senti des garçons affectés.

C'est la seconde fois de votre carrière, à Metz, que vous allez diriger l'équipe professionnelle...

Je suis plutôt dans une période d'observation par rapport aux séances que nous venons de mener. Ce n'est pas une découverte, ni une appréhension, j'ai dépassé ça, c'est un challenge excitant même si on connaît la difficulté de la situation. C'est une parenthèse en championnat et il est certain qu'une qualification pour le prochain tour de la Coupe de la Ligue donnerait quand même une idée du changement qu'il pourrait y avoir. Ce changement passera de toute façon par les joueurs. Je suis investi de ma mission pour que tout se passe bien et pour sauver notre club, vous ne pouvez pas douter de ça. On sait bien qu'il nous manque des choses car nous avons un bilan qui est un peu catastrophique, mais j'estime qu'il ne nous manque finalement pas grand-chose. Ce n'est pas tellement important et c'est lié à la confiance de notre début de parcours.

Allez-vous opérer des changements au sein du onze qui va débuter la partie face au Red Star?

Emmanuel Rivière et Nolan Roux ne joueront pas, ils sont au repos car ils sont plus ou moins blessés. Nolan Roux a pris un tampon sur l'occasion de la tête qu'il a eue face à Dijon. Quand on voit l'état de son corps, personne ne peut s'étonner de sa sortie du terrain (72e, Poblete), et on peut s'imaginer la douleur ressentie jusque-là. Didillon pourrait débuter la partie dans le but et d'autres changements sont envisagés car il s'agit aussi de gérer les efforts des uns et des autres lors de trois matchs à disputer en neuf jours. Dimanche, nous irons à Lyon.

Redoutez-vous que Saint-Symphorien sonne le vide ce mardi soir?

Ce sera un défi de plus à relever. Oui, je pense qu'il n'y aura pas grand monde effectivement surtout à un tel horaire (21h05). Il faudra faire abstraction de ceci et aller chercher la qualification pour ceux qui auront fait le déplacement comme pour ceux qui nous suivront par une autre voie.

José Pinot annonce des changements. Lyon se profile déjà à l'horizon.

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz est très malade en Ligue 1 (20e, 3 points) et la parenthèse Coupe de la Ligue pourrait lui offrir un premier succès en match officiel à Saint-Symphorien avant de se déplacer à Lyon ce dimanche (11e journée de L1). Le Red Star (6e en National, à 3 unités de Rodez le leader) va pourtant être un adversaire coriace car les protégés de Régis Brouard aiment la coupe. José Pinot va apporter de la fraîcheur à un groupe qui a une partie de la tête dans le sac: Mollet et Wollscheid devraient débuter la partie et Niane ou Fernandez conduire l'attaque mosellane.

Le groupe: Didillon et Kawashima; Balliu, Rivierez, Wollscheid, Niakhaté, Assou-Ekotto; Mollet, Cafù, Philipps, Cohade, Poblete, Thill, Nguette, Dossevi; Niane, Fernandez, Fournier.

Metz-Lille le dimanche 5 novembre. Initialement programmée au samedi 4 novembre, la partie entre Messins et Lillois (12e journée) se déroulera finalement le dimanche 5 novembre à 17h au stade Saint-Symphorien.