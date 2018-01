Sérieux et porté vers l’attaque, le FC Metz s’est fort logiquement qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France en s’imposant à Dunkerque (4-2). Dossevi a été à l’origine d’un grand nombre des actions dangereuses de sa formation. Les Messins reprendront le championnat de L1 à Dijon samedi prochain.

Par Hervé Kuc



La qualification messine. Rarement inquiété au cours de la première période, le FC Metz a pourtant attendu la 43e minute avant de trouver la faille dans la défense dunkerquoise. Un énième service de Dossevi sur Niane, qui venait de frapper sur le poteau, a permis à ce dernier de propulser le cuir au fond des filets adverses (1-0). Un avantage mérité car les hommes de Frédéric Hantz ont dominé les débats mais ni la tête de Niakhaté (17e) ni l’offrande délivrée à Niane (34e) n’ont pu permettre aux Mosellans de prendre de la distance.

Heureusement, les Messins vont être plus réalistes lors du second acte et Rivière (2-0, 52e) va profiter d’une frappe de Dossevi relâchée par Ligali, pour donner de l’air à son équipe. Mais, l’US Dunkerque va réagir et M. Fachan va réduire l’écart (2-1, 71e) avant que Cafù, sur un service trois étoiles de Dossevi, n’offre au FC Metz un avantage plus confortable (3-1, 75e) et Niane trois longueurs d’avance sur un ballon récupéré par Roux (4-1, 80e).



La seconde réalisation de Dunkerque, signé par D. Fachan (2-4, 82e) sera alors anecdotique. Les Messins ont amplement mérité leur qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France même si des ajustements défensifs devront être perceptibles à Dijon pour la reprise de la Ligue 1 samedi prochain.

Les joueurs et leur note. Kawashima (6/10) s’est offert une belle envolée (16e) au cours d’une première période relativement tranquille. Il a encaissé deux buts car certains de ses coéquipiers étaient mal placés. En défense, Balliu (6) a repris du service et s’il a mis du temps à trouver ses marques défensives il a livré une copie sérieuse. Selimovic (5) a récolté un avertissement sévère (29e) et a paru gêné tant par le terrain que par l’absence de Diagne tout près de lui. Niakhaté (6) aurait pu délivrer les siens plus tôt si sa tête (17e) avait trouvé le cadre. Assou-Ekotto (6,5) a affiché beaucoup de dynamisme dans son jeu et a été très présent dans les duels.



Au milieu, Diagne (6) a perdu un ballon trop facilement (25e) puis s’est repris en apportant du muscle à l’entrejeu mosellan. Cohade (6) s’est mis au service du collectif grenat en recherchant à être la première rampe de lancement des offensives mosellanes. Dossevi (7,5) a délivré un grand nombre de centres de qualité dont celui qui a permis à Niane de trouver le chemin du but et de dynamiser son équipe (43e). Il a été le meilleur grenat.



Niane (6,5) a inscrit deux buts mais il aurait pu voir son compteur personnel crédité de deux voire trois unités supplémentaires s’il s’était montré plus posé dans ses gestes. Roux (6) a évolué sur le côté droit, a touché un grand nombre de ballons et a délivré un service en or à Niane (80e). En attaque, Rivière (6) a pesé sur la défense dunkerquoise. Il a marqué d’un ballon « piqué », pris un avertissement nullement mérité (38e) et a laissé sa place à Cafù (58e) qui a ponctué son grand retour en inscrivant un joli but.

Dunkerque - Metz 2-4

Stade Marcel-Tribut, temps frais, pelouse correcte, arbitrage de M. Jochem, 3 500 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Niane (43e), 0-2 Rivière (52e), 1-2 M. Fachan (71e), 1-3 Cafù (75e), 1-4 Niane (80e), 2-4 D. Fachan (82e)

Cartons jaunes: aucun à Dunkerque; Selimovic (29e), Rivière (38e) à Metz

DUNKERQUE: Ligali; M. Fachan, Touré, Husman, Maziekou (67e N’Diaye); D. Fachan, Banor, Rocchi (cap.) (32e Bruneel), Boudaud, Grich, Allart (79e Candas).

Joueurs non entrés en jeu: Verplanck; Demory, Muraglia, Guillaume.