A défaut de jouer le titre ou la Coupe d’Europe avec le Progrès, Rémi Laurent se console bien volontiers avec la Coupe de France. C'est avec l’AS Vitré que l’ancien attaquant de Niederkorn s’apprête à défier le FC Nantes mercredi (18h30) pour une place en demi-finale de l’épreuve.

Sport 5 min.

Coupe de France: l'ex-Niederkornois Rémi Laurent défie le FC Nantes

Didier HIEGEL A défaut de jouer le titre ou la Coupe d’Europe avec le Progrès, Rémi Laurent se console bien volontiers avec la Coupe de France. C'est avec l’AS Vitré que l’ancien attaquant de Niederkorn s’apprête à défier le FC Nantes mercredi (18h30) pour une place en demi-finale de l’épreuve.

En vue de préparer au mieux son quart de finale de Coupe de France contre Nantes, ce mercredi (18h30), l’AS Vitré (National 2) a été dispensé de championnat ce week-end. Michel Sorin, l’entraîneur, a même donné quartier libre à ses joueurs jusqu’au dernier entraînement de mardi soir. Après une visite chez le médecin pour son fils suivi d’un arrêt à la crèche, Rémi Laurent (31 ans) a pris le temps de nous parler de ce rendez-vous très attendu en Bretagne.

«J’ai de très bons souvenirs de mon passage au Luxembourg… mais la vie est ainsi faite qu’on ne fait pas toujours ce qu’on veut. J’aurais préféré rester plus longtemps, des raisons familiales en ont décidé autrement. A Niederkorn, tout était fait pour qu’on puisse réussir. Ça reste un regret d’être parti si vite.» Rémi Laurent n’a fait qu’un passage éclair dans notre championnat, une petite saison (2016-2017), mais celui-ci a laissé des traces dans les défenses de BGL Ligue puisque le natif de Remiremont (Vosges) a secoué les filets à 24 reprises.

«Je continue d’ailleurs de suivre les résultats du championnat et je garde toujours un œil sur mon ancienne équipe. J’espère d’ailleurs qu’elle parviendra à accrocher une place en Coupe d’Europe en fin de saison. Je ne garde que de bons souvenirs de mon passage, d’ailleurs Thomas (Gilgemann) m’avait envoyé un message lors de notre qualification pour les quarts de finale», indique le prolifique attaquant qui avait rejoint le sud du pays pour goûter à la saveur des joutes continentales.

En retrouvant l’AS Vitré, le club d’Ille-et-Vilaine au sein duquel il avait passé cinq saisons et marqué plus d’une centaine de buts, Laurent a fait une croix sur la Coupe d’Europe. Mais le parfum des grands soirs s’est tout de même immiscé dans le quotidien plutôt tranquille de la formation de National 2 à la faveur d’une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Un rendez-vous prestigieux avec le FC Nantes scellé après deux exploits face au Havre (Ligue 2, 3-0) et Lyon-Duchère (National 1, 3-2).

«J’ai juste pris mon courage à deux mains»

C’est depuis le banc de touche que l’ancien avant-centre des Jaune et Noir assiste à la remontada de ses partenaires en huitième de finale. Mené 0-2, Vitré va renverser une situation bien compromise. Et c’est Laurent qui offre une qualification historique à son club en transformant un penalty dans le temps additionnel (90e +4).

«Je rentre à la 88e, dans un esprit de bien faire et d’essayer de tout donner. Mon entrée en jeu se fait dans la perspective des prolongations. Mais je ne suis pas pour autant le héros de ce match, ce n’est pas comme si j’avais dribblé trois joueurs pour marquer. C’est tout le travail de l’équipe pendant 94 minutes qu’il faut souligner. J’ai juste pris mon courage à deux mains en me disant qu’il fallait que je mette le ballon au fond.»

La prise de risque est toutefois réelle. Il n’est entré en jeu que depuis quelques minutes et a manqué un penalty trois semaines auparavant. «Je n’étais pas forcément dans les meilleures conditions c'est vrai, mais j’ai fait le vide et soufflé un bon coup.» Il modifie aussi la direction de sa frappe au dernier moment. «J’avais choisi de frapper là où le gardien a plongé et, in extremis, j’ai pu changer de côté.»

Une ville en sang et or

«Nous sommes passés par plein d’émotions lors de notre parcours», rappelle-t-il aussi. «Nous avions failli nous faire sortir par un petit club près de Rennes au premier tour. Nous avions terminé à huit contre onze et nous nous en sommes aussi sortis aux tirs au but (contre Longeau) par après. Cela signifie bien qu’un parcours en Coupe se joue à pas grand-chose.»

Avec son statut de Petit Poucet, la ville de 18.000 habitants est sous les feux des projecteurs et les festivités ont commencé depuis ce lundi. La Coupe de France y est exposée et la commune située aux marches de la Bretagne s’est parée aux couleurs sang et or, celles des maillots d’un club qui avait déjà atteint les huitièmes de finale de l’épreuve en 2006 et 2009.

C’est le stade Francis-Le Basser, à Laval, qui accueillera la rencontre face au FC Nantes. 9.000 billets ont été vendus en une semaine. 12.000 spectateurs sont attendus. «La grande majorité des gens dans le stade sera acquise à notre cause.»

«Tout le monde attend ce match. Il n’y a que dans le sport qu’on peut voir de pareilles choses. Il y a des banderoles, des t-shirts du club dans toutes les brasseries et commerces. L’ambiance a commencé à monter, avec les journalistes, les télévisions, etc.» L’ex-Niederkornois a déjà eu droit à un sujet dans le bureau d’assurances pour qui il travaille.

«Mais il y a un match à jouer, il va falloir se concentrer, c’est pour cela que le coach nous a demandé de refuser les sollicitations. Mais ça fait quand même plaisir d’être dans notre situation.»

Quatorzièmes du classement de L1, les Nantais de Vahid Halilhodzic n’ont plus que la Coupe pour donner du piment à leur saison, mais Laurent et les Vitréens en sont persuadés: «Nous avons nos chances!»

«Nantes est un grand club, une belle école de football, de grands joueurs y sont passés, c’est un superbe challenge… et on joue le PSG si on parvient à passer. Et là, on ne parle plus du niveau national, mais mondial. Ce serait exceptionnel!»