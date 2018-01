Au terme d’une rencontre insipide, le FC Metz et Tours n’ont pu se départager après 120 minutes de jeu (0-0). Il a fallu avoir recours à la série des tirs aux buts et quatre arrêts de Quentin Beunardeau, le rempart mosellan, pour voir les hommes de Frédéric Hantz (2-1 aux t.a.b.) valider leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.

Par Hervé Kuc



La qualification messine. Le Tours FC et le FC Metz avaient choisi d’effectuer, par envie ou par besoin, une large revue d’effectif et forcément la qualité de jeu s’en est ressentie. Quatre-vingt dix minutes de petite qualité entre les cancres de L1 et L2. Les pensionnaires de Ligue 1 vont néanmoins se montrer les plus dangereux au cours de la première période par l’entremise de Niane (20e) qui va tout d’abord voir débouler le rempart adverse dans ses pieds puis en déviant astucieusement un corner botté par Boulaya (37e).



Ensuite, il faudra attendre l’heure de jeu pour voir les Tourangeaux se montrer offensifs mais Zukic est venu buter sur le gardien messin (69e). Au bout du bout d’une partie ennuyeuse, les prolongations vont permettre à Tours (Caille, 117e) et à Metz (Molet, 118e) de frapper sur le poteau du but adverse. La série des tirs aux buts va heureusement sourire au FC Metz et à son gardien, Quentin Beunardeau, qui va stopper quatre des cinq essais tourangeaux et permettre ainsi aux siens de s’entrouvrir les portes du prochain tour.



Samedi, c’est Nice qui déboulera à Saint-Symphorien en championnat. Avec une nouvelle mouture messine.

Les joueurs et leur note. Beunardeau (8/10) s’est bien couché (31e) sur la seule tentative tourangelle lors du premier acte puis a renouvelé l’opération en fin de match (78e). Il a été l’homme du match en détournant quatre essais tourangeaux dans la séance fatidique.



En défense, Lempereur (5) a joué de manière sérieuse sur son couloir gauche. Philipps (6) a sauvé les siens (54e) en sortant un ballon bien chaud à trois mètres de la ligne du but grenat (54e). Capitaine, le Luxembourgeois s’est imposé dans les duels et a soigné ses relances. Un bon match. Peugnet (5,5) a réussi sa première chez les professionnels en se montrant appliqué. Il a néanmoins secoué Tshibumbu d’un gros coup d’épaule trop énergique (92e). Balliu (5) a effectué une passe en retrait, avec vent contraire, de près de 45 mètres qui aurait pu coûter cher à sa formation.



Au milieu, Cafù (4,5) a eu du mal à s’affirmer et quelques unes de ses transversales ratées ont énervé son entraîneur. Poblete (5,5) a touché beaucoup de ballons. Il ne joue pas assez vers l’avant et cela le pénalise forcément. Thill (4,5) a souffert pour entrer dans la partie, il a peiné dans les duels et seul son essai poussif (46e) puis son ouverture sur Niane (47e) sont à mettre à son crédit. Mollet est venu prendre le relais (69e). Milicevic (4) n’était pas dans un grand soir. Il a eu un mal fou à se situer sur le terrain et sa discrétion a forcé Frédéric Hantz à le remplacer par Nguette (61e). Boulaya (5,5) est efficace sur les frappes de corner et sa technique en mouvements pourra servir la cause mosellane.



En attaque, Niane (6) s’est montré dangereux mais toujours en manque de réussite devant le but adverse.

Tours - Metz 0-0 (1-2 aux t.a.b.)

Stade de la vallée du Cher, temps frais, bonne pelouse, arbitrage de M. Schneider, environ 4 000 spectateurs.

Tirs messins réussis: Cafu et Poblette; tirs arrêtés: Philipps et Boulaya.

Tir tourangeau réussi: Devaux; tirs arrêtés: Mancini, Belkebla, Caille et Ravelosan.



Cartons jaunes: Sissoko (35e) à Tours ; aucun à Metz.

TOURS: Descamps ; Sissoko, Koné, Raveloson, Miguel ; Devaux (cap.), Ndoye (90+1 Caille), Belkebla, Mbingui (80e Mexique), Mancini; Zukic (70e Tshibumbu).



Joueurs non entrés en jeu: Coudert ; Bakar, Clémence, Etcheverria.

METZ: Beunardeau ; Lempereur, Philipps (cap.), Peugnet, Balliu (114e Goudiaby) ; Cafù, Poblete, Thill (69e Mollet), Milicevic (61e Nguette), Boulaya ; Niane.



Joueurs non entrés en jeu: Haïdara; Hadraoui, Mandjeck, Maziz.