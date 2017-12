(JFC). - Sur la pelouse gorgée d'eau de Genk, Waasland-Beveren, avec Laurent Jans qui a disputé tout le match, s'est fait éliminer en quart de finale de la Coupe de Belgique aux tirs au but (2-4), alors que le score était de 3-3 au terme des 120 minutes réglementaires.

Avec son déplacement ce mercredi soir à la Luminus Arena de Genk, Waasland-Beveren avait l'occasion de se hisser dans le dernier carré de la Coupe de Belgique pour la première fois depuis... 2004, année de la dernière de ses cinq finales disputées (deux succès en 1978 et 1983).

Sans surprise, Philippe Clement aligne Laurent Jans (25 ans, 42 sélections) sur le flanc droit d'une défense waeslandienne qui... prend l'eau en début de rencontre sur une pelouse détrempée. Le milieu de terrain ukrainien de Genk, Ruslan Malinovskyi ouvre la marque après neuf minutes d'un envoi à la limite du grand rectangle (1-0, 9e), tandis que trois minutes plus tard, Leandro Trossard ridiculise Victorien Angban pour tromper Davy Roef et signer le numéro deux de Genk (2-0, 12e).

Pas de quoi déchaîner les passions dans une Luminus Arena.... qui sonne creux, mais Waasland-Beveren est déjà au tapis après moins d'un quart d'heure de jeu. Cette entame de partie est décidément débridée, puisqu'à la 20e minute, l'attaquant international suédois de Waasland-Beveren, Isaac Kiese Thelin réduit la marque (2-1, 21e) avec la double complicité bien involontaire du gardien genkois, Danny Vukovic et de son défenseur, Bojan Nastic. Autobut ou pas?, quoi qu'il en soit, le débat est relancé!

A la 36e minute, une tentative de Laurent Jans est annihilée par Vukovic, et juste avant le repos, le stratège japonais de Waasland-Beveren, Ryota Morioka, parfaitemenmt servi par Thelin, remporte son face-à-face avec Vukovic et remet les compteurs à zéro (2-2, 44e). Laurent Jans écope d'un carton jaune dans la foulée (45e), pour une faute qui provoque un coup-franc en faveur de Genk, que Malinovskyi envoie sur... le poteau de Roef!

De 2-2 à... 3-3 dans le temps additionnel



Comme en championnat, où le duel entre les deux équipes avait débouché sur un spectaculaire match nul 3-3 (c'était déjà le 29 juillet lors de la 1re journée), la partie est fertile en rebondissements et demeure très indécise.

Très actif, comme à son habitude, dans son couloir droit, Laurent Jans a fort à faire dans une seconde période où l'équipe locale pousse à nouveau pour faire la différence sur un terrain de plus en plus gorgé d'eau. Les conditions de jeu deviennent très compliquées, voire dantesques. A la 81e minute, tout Genk crie au penalty pour une soi-disant faute de main de Laurent Jans dans son rectangle, mais M. Verboomen reste de marbre.

Les événements se précipitent en fin de match, avec tout d'abord le second carton jaune pour le défenseur central français de Waasland-Beveren, Rudy Camacho, suivi du coup franc victorieux de l'inévitable Ruslan Malinovskyi (3-2, 90+1), mais alors que Genk pense tenir sa qualification pour les demi-finales, Olivier Myny, entré au jeu quelques minutes plus tôt, arrache in extremis l'égalisation pour les visiteurs sur un assist de... Laurent Jans (3-3, 90+4). Direction, les prolongations que Waasland-Beveren doit disputer à dix!

En dépit de leur infériorité numérique, les visiteurs se montrent dangereux: Myny ouvre vers Jans, qui sert idéalement Thelin, mais le Suédois pèche à la conclusion (93e). Angban (98e) et Myny (100e et 105e) inquiètent Vukovic. Mais le score ne bouge pas et il était écrit que la qualification pour les demi-finales se jouerait à la loterie des tirs au but.

Dans cet exercice particulier, le Racing de Genk se montre le plus adroit: Ingvartsen, Pozuelo, Schrijvers et Malinovskyi convertissent leur essai, là où Olivier Myny - l'auteur de l'égalisation miraculeuse - et Victorien Angban échouent, pour un succès 4-2 des Limbourgeois. C'est bel et bien le RC Genk qui disputera les demi-finales de la Coupe de Belgique.



Courtrai et le Standard qualifié, La Gantoise éliminée



Par ailleurs, mardi déjà, La Gantoise, le club du jeune gardien luxembourgeois Youn Czekanowicz - qui ne figurait pas sur la feuille de match - s'était fait sortir de l'épreuve, en s'inclinant lourdement 1-4 face au KV Courtrai.

Le Standard, qui est allé s'imposer 2-3 à Ostende est le troisième qualifié pour les demi-finales, tandis qu'il faudra attendre pour connaître le nom du dernier élu, puisque le débat au sommet qui devait opposer le FC Bruges à Charleroi a été remis, ce mercredi soir, en raison des conditions météorologiques ayant rendu le terrain impraticable.



Les résultats des quarts de finale de la Coupe de Belgique

KV Courtrai - La Gantoise 4-1

KV Ostende - Standard CL 2-3

KRC Genk - Waasland-Beveren 3-3 (4-2 t.a.b.)



FC Bruges - RSC Charleroi remis au mardi 16 janvier 2018