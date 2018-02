(ER) - La Roumanie et le Luxembourg sont à égalité 1-1 à l'issue des deux premiers simples disputés ce samedi pour le compte du 1er tour du Groupe II de la zone Europe-Afrique.

Les représentants de la FLT ont pourtant mené 0-1 grâce à la victoire d'Ugo Nastasi qui a signé un petit exploit en s'imposant face au jeune (20 ans) Niculae Frunza (ATP 596) en trois sets 7-6 (5), 1-6, 6-3.



Dans le second match du jour, Marius Copil (ATP 94) a disposé en deux sets de Christophe Tholl 3-6, 2-6.



La journée de dimanche débutera par le double qui opposera Florin Mergea-Horia Tecau à Ugo Nastasi-Christophe Tholl. La décision finale tombera lors des duels Copil-Nastasi et Frunza-Tholl.

Pour rappel, l'édition 2018 de la Coupe Davis a subi quelques modifications du règlement, les rencontres sont programmées sur 2 et non plus 3 jours et les matches se disputeront au meilleur des trois sets. Enfin la rencontre de double est programmée lors de la seconde journée.