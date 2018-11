La Croatie mène 2-0 à l'issue des deux premiers simples de la finale de la Coupe Davis au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Borna Corica et Marin Cilic ont battu Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga en trois sets.

Coupe Davis: la France en grande difficulté

(DH). - Le premier coup de poker du capitaine Yannick Noah a fait pschitt. Jérémy Chardy (ATP 40), qui était jusque-là invaincu sur terre battue intérieure en Coupe Davis avec cinq succès, a été balayé par Borna Coric, qui réalise la meilleure saison de sa carrière.

D'entrée, le 12e joueur mondial a étouffé le Français en l'agressant du fond de court et en se montrant intraitable sur sa mise en jeu. Dans la troisième manche, Coric a connu une petite alerte quand il s'est fait masser les cuisses puis a demandé à rentrer au vestiaire, mais il est revenu et s'est imposé sur la marque de 6-2, 7-5, 6-4.



Le premier pari tenté par Noah, qui avait écarté son n°1 Lucas Pouille, au profit de Chardy, n'a pas fonctionné, le deuxième qui consistait à aligner Jo-Wilfried Tsonga, condamné à l'exploit face à Marin Cilic (ATP 7) dans le deuxième simple, n0n plus. De retour de blessure depuis deux mois seulement et tombé au 259e rang mondial, Tsonga devait réussir une performance digne de celle de Henri Leconte en finale de la Coupe Davis 1991 contre Pete Sampras, pour permettre à la France de continuer de rêver à un rare doublé dans l'épreuve.



Mais les espoirs des Bleus se sont vite envolés tant Cilic a particulièrement dominé les deux premières manches pour finalement s'imposer 6-3, 7-5, 6-4. En plus, Tsonga s'est à nouveau blessé (adducteurs) et ne pourra plus jouer du week-end.

Le double français Herbert-Mahut est dos au mur et doit l'emporter face à la paire Dodig-Pavic, inscrite avant les deux simples, alors qu'un point suffit à la Croatie pour soulever le saladier d'argent.



«L'important maintenant est de gagner samedi pour rester en vie», a commenté Noah, sur France 4, après la première journée.