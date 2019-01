Le nouveau capitaine de l'équipe luxembourgeoise de Coupe Davis, Gilles Muller (35 ans) a été officiellement intronisé ce lundi par la FLT à Strassen. L'ancien professionnel fraîchement retraité a fait part de son intention de façonner une équipe axée sur la jeunesse.

Coupe Davis: Gilles Muller veut travailler avec une ossature jeune

(JFC). - Avec le départ de Johny Goudenbour, c'est une ère de cinq ans de capitanat de Coupe Davis qui se referme. En poste depuis fin 2013, Goudenbour n'avait fait aucun mystère sur son intention de céder le relais au plus illustre représentant de l'histoire du tennis luxembourgeois.

Recordman luxembourgeois du nombre de succès en Coupe Davis (56), Gilles Muller a directement balayé l'idée d'un éventuel... retour sur les courts, jugeant sa place pour épauler la jeune garde du tennis luxembourgeois bien meilleure sur le banc du capitaine que sur le court. Le gaucher victorieux à Sydney et à -s'Hertogenbosch en 2017 a en outre exclu de faire à nouveau appel aux anciens du Club Luxembourg, tels Gilles Kremer ou Mike Scheidweiler.

«Mulles», qui a signé un contrat d'un an, compte s'appuyer sur le quatuor Alex Knaff (21 ans), Ugo Nastasi (25 ans), Raphael Calzi (21 ans) et Chris Rodesch (17 ans). Juste derrière, le gaucher du Tennis Spora pointent les frères Tholl, Robi (22 ans) et Christophe (24 ans), ainsi que Tom Diederich (26 ans).

Gilles Muller dispensera un entraînement par mois aux membres de l'équipe de Coupe Davis. Une formation qui pourrait bien se retrouver... rétrogradée d'un étage cette année, dans le groupe III de la zone Europe/Afrique, après avoir pourtant assuré sur le terrain son maintien dans le groupe II en 2018 en dominant la Géorgie 5-0 en avril à Esch-Lallange. En cause: la réforme de la Coupe Davis, dont les douze rencontres de qualification pour la finale du groupe mondial (qui se jouera du 19 au 24 novembre à Madrid) vont se dérouler ces 1er et 2 février. Par un savant calcul de dégradations en cascades, le Luxembourg a tout intérêt à ce que le moins possible de nations européennes ne soient battues.

A partir de là, «Mulles» et sa nouvelle bande seront fixés sur leur première échéance, qui sera soit en avril ou septembre dans le groupe II, soit en juin dans le groupe III.