C’est une excellente nouvelle pour le futsal au Luxembourg puisque l’UEFA a décidé d’attribuer un des huit tours préliminaires de l’UEFA Futsal Cup au club de Differdange 03.



Stéphane Guillaume

Laurent Morel, en charge du développement du futsal à l’UEFA, et son équipe ont donné leur feu vert au club du FC Differdange 03 pour l’organisation d’un des huit tours préliminaires de l’UEFA Futsal Cup.



Les rencontres se disputeront au complexe sportif d’Oberkorn du 22 au 27 août. Filipe Costa, responsable de la section futsal du clun differdangeois, espère toucher un large public avec cette organisation.

«Le futsal connaît une grande progression au Luxembourg. Lors de ces trois dernières années, l’intérêt n’a cessé de grandir et les amateurs sont venus de plus en plus nombreux dans les gradins. De plus en plus de clubs sont tentés de créer une nouvelle équipe dans le championnat de futsal mais ils ont toujours une certaine peur à franchir le cap. Grâce à ce tour préliminaire organisé au pays, on pourra faire une belle propagande du Futsal. Ce sera également une bonne occasion pour le public de comparer notre niveau par rapport à d'autres équipes européennes. De plus, nous sommes convaincus d’avoir les bonnes infrastructures et le bon comité pour l’organisation de cette manifestation. Les responsables de la commune et du club ont été enthousiasmés par l’idée de relever ve défi. C’est une situation bénéfique pour tout le monde», explique Costa.

«Un sentiment de reconnaissance»

Après avoir entrepris les démarches, c'est donc le soulagement du côté differdangeois. «Effcetivement mais aussi un sentiment de reconnaissance par rapport au travail que notre comité de Futsal a fourni pour la mise en place de ce projet. On a un comité fantastique et sans lui, une telle récompense ne serait pas possible. Je remercie encore une fois l’UEFA pour sa confiance dans ce projet.»

En plus de Differdange, sept clubs vont accueillir le tour préliminaire de l'UEFA Futsal Cup. Il s'agit de: Anorthosis Famagusta (Chypre), FC Mostar SG (Bosnie-Herzégovine), IFK Uddevalla (Suède), Sjarmtrollan IL (Norvège), Kobenhavn Futsal (Danemark), FC Diamant Linz (Autriche) et Futsal Minerva (Suisse).