Coupe: Bertrange parmi les grands

Le Sporting rêve de se qualifier pour la toute première fois de son histoire en quarts de finale

Des représentants des divisions inférieures, Bertrange est le dernier rescapé dans cet opus de la Coupe de Luxembourg. Après avoir sorti Kopstal, Moutfort et Äischdall, c'est l'Union Mertert-Wasserbillig qui se dressera sur le chemin des hommes de Pascal Fabbri.

Par Andy Foyen

Quand on évoque Bertrange dans le sport luxembourgeois, on pense généralement au Sparta, dont les équipes fanions jouent au plus haut échelon du basket-ball national. Mais cette année, le Sporting Bertrange s'offre une place au soleil après avoir assuré sa présence parmi les seize derniers rescapés de la coupe. Le club a déjà réussi sa saison puisqu'il a déjà égalé son record dans la compétition en s’invitant en tant que dernier survivant des divisions inférieures, en huitièmes de finale. Dimanche, le Sporting a rendez-vous avec son destin pour peut-être se qualifier pour la toute première fois de son histoire en quarts de finale.

Sporting Bertrange, qui es-tu?

Fondé en 1933, le Sporting Bertrange a d’abord évolué au cinquième échelon de notre football. Monté en grade, il joue sa première saison en Division 2, juste avant que la Deuxième Guerre mondiale ne vienne mettre le football entre parenthèses. Sous l’occupation allemande, le club se voit obligé de changer de nom et reçoit le nom de «Spielverein Bartringen», une appellation qu’il gardera jusqu’en 1944, avant de redevenir Sporting de Bertrange.

De retour aux affaires, le club accède pour la première fois à la Division 1 après la saison 1955-1956. Doté d’une histoire faite de hauts et de bas, le club joue pour la première (et unique) fois de son histoire en Promotion d’Honneur lors de la saison 1998-1999 mais la suite se résume à une descente en enfer, le club se retrouve alors en Division 3 cinq ans plus tard. Le club a depuis inversé la tendance et il dispute cette saison sa cinquième saison d’affilée en D1.



Le gardien du Sporting Luca Bernardini. Photo: Hans Krämer

Difficultés en championnat

Après avoir battu le FC Kopstal 33 (D3) par 0-7, le Sporting s’est joué de Moutfort (D3) puis d’Äischdall (D1) (les deux matchs sur le score de 3-2) pour, au moins, égaler le meilleur parcours en Coupe de son histoire. «Oui, nous avons fait un beau parcours et nous avons bien joué jusqu’ici dans cette compétition mais ce n'est pas le cas en championnat où ça ne tourne pas très bien en ce moment», tempère Pascal Fabbri, ancien entraîneur et désormais directeur sportif.

En championnat, Bertrange passera l’hiver en tant que premier descendant de la série 2. Treizième du classement, il accuse cinq points de retard sur le premier club non descendant. Cette place précaire s’explique par des problèmes de blessures. «Nous avons joué de malchance. Très tôt dans le championnat, nous avons perdu deux attaquants sur blessure et ils n’ont presque pas joué. Un de nos gardiens s’est également blessé. Nous avons donc perdu des joueurs aux postes clefs. C'est une nouvelle équipe avec un nouvel entraîneur (Soufyane Ouakdi).»

Mais Fabbri se veut quand même optimiste pour la deuxième moitié de saison: «Ce n’était pas facile jusqu’ici, mais nous sommes optimistes pour la phase retour. On va tout faire pour que la mayonnaise prenne.»

Union Mertert-Wasserbillig, un bon souvenir pour le Sporting

Mertert-Wasserbillig, qui se dresse sur la route de Bertrange, est synonyme de bons souvenirs pour le Sporting. Ces deux clubs se sont rencontrés lors des barrages de 1998 pour la montée en Promotion d’Honneur, Bertrange s'était imposé sur le score de 1-0. C’est peut-être un bon présage pour le match de ce dimanche même si le directeur sportif reste néanmoins les pieds sur terre.

«On prend ce match comme tous les autres. On va faire pour le mieux avec nos moyens. S’il y a une chance de passer au prochain tour, on va la saisir. Pour le reste, je veux qu’on fasse un beau match et qu'on montre une belle attitude. On va voir ce qu’on peut faire. Si on perd, on perd, du moment qu’on joue un très beau match, je serai satisfait. Si en plus, on parvenait à gagner, ce serait la cerise sur le gâteau.»

Il y a déjà eu un affrontement en Coupe de Luxembourg entre ces deux équipes. C’était lors du troisième tour lors de la saison 2010-2011. Les deux clubs évoluaient alors en D1 et c’était l’Union qui avait obtenu sa qualification sur le score de 2-3.

Pascal Fabbri, notre interlocuteur, connaît la situation à Bertrange mieux que quiconque. Officiellement au club depuis le 1er juillet 2011, il a d’abord œuvré sept saisons en tant qu’entraîneur avant de passer la main à Soufyane Ouakdi, son ancien T2. «J’ai repris Bertrange il y a sept ans. Nous étions alors en deuxième Division et nous avons réussi, ensemble à intégrer la Division 1. Mais après ces sept saisons, il était quand même temps de passer la main, même si j’ai vécu de très beaux moments avec Bertrange. J’espère de tout cœur que nous pourrons nous maintenir en Division 1. C’est évidemment notre objectif principal», dit-il.

Mais pas question de brader la rencontre de dimanche: «La coupe c’est un bonus pour nous. Nous n’avons pas de pression pour ce match. Nous ne sommes peut-être pas les favoris mais dans un match de football, de nombreuses choses peuvent se passer. Que le meilleur gagne».

Soufyane Ouakdi, ancien T2, travaille dans la continuité de Pascal Fabbri. Photo: Hans Krämer

Le programme des huitièmes de finale de la Coupe de Luxembourg (dimanche 9 décembre)

15h Dudelange - Fola

15h Wiltz (PH) - Rosport

16h Mondorf - Differdange

16h Etzella - Jeunesse

16h RM Hamm Benfica - Progrès

16h US Esch (PH) - Strassen

16h Mühlenbach (PH) - Bissen (PH)

16h Bertrange (D1) - Mertert-Wasserbillig (PH)