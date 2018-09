La Jeunesse a eu du mal mais s'est qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe de Luxembourg face à une formation de Berbourg accrocheuse. Le score du week-end est venu de Bastendorf où Etzella s'est imposé 10-1.

Coupe: Berbourg fait de la résistance, Etzella cartonne

(DH). - Opposée au Berdenia Berbourg, 13e de Division 1 Série 2 après quatre journées, la Jeunesse a eu toutes les peines du monde à se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe de Luxembourg ce samedi. Devant plus de 200 spectateurs, ce sont Luisi, N'Diaye et Pedro qui ont offert à la Vieille Dame son billet pour le tour suivant lors des prolongations.

Un petit but de Lascak, avant la mi-temps, a fait le bonheur de Rosport à Steinfort. Face à Norden, dimanche, c'est Oukache qui a évité au FC Differdange 03 un temps de jeu supplémentaire contre Norden (2-1) et Rumelange a été tout heureux de trouver l'ouverture à l'heure de jeu suit à un corner contre Remich-Bous (D1).

Le Racing, tenant du trophée, n'a pas fait de détails à Bettembourg (7-0), le Progrès a assuré le coup à Feulen (4-1) et Dudelange est revenu les pieds sur terre. Après sa bonne prestation contre l'AC Milan (0-1), jeudi en Ligue Europa, les hommes de Dino Toppmöller ont disposé de Kehlen 7-1. Perez et Agovic ont inscrit un triplé et c'est Pino, en fin de match, qui a fait aussi bien que Higuain en trompant Frising.

Nicolas Desgranges et Tom Hellenbrand tente de contrer le Dudelangeois Nicolas Perez. Photo: Yann Hellers

Le score-fleuve du week-end est à mettre à l'actif d'Etzella. Emmenés par Holtz, Kadrija et Jarecki, les Etelbruckois ont étrillé Bastendorf (D1) 10-1.



La logique a été respectée dans presque toutes les oppositions si ce n'est Weiler (D1) qui a été dominé par le CeBra (D2) sur le score de 3-0 et Junglinster, troisième de Promotion d'Honneur, qui s'est fait surprendre à Hobscheid (3-4).



Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Luxembourg sera effectué ce lundi entre midi.



Toni Luisi, buteur face au Berdenia. Photo: Vincent Lescaut

Les résultats



Joué vendredi

Mensdorf - Erpeldange 2-3

Joués samedi

Berbourg (D1) - Jeunesse (BGL Ligue) 0-3 a.p

Steinfort (D1) - Rosport (BGL Ligue) 0-1

Koerich/Simmern (D2) - Bissen (PH) 2-7

Biwer (D2) - Muhlenbach (PH) 0-4

Dimanche

CeBra - Weiler 3-0

Medernach - Wormeldange 2-4 a.p.

Schouweiler - Wiltz 0-6

Mondercange - US Esch 0-1

Schieren - Swift 3-6

Wincrange - Käerjeng 0-6

Bastendorf - Etzella 1-10

Useldange - Strassen 1-6

Lintgen - Hostert 0-4

Schifflange - Mamer 1-4

Colmar-Berg - Pétange 0-4

Norden 02 - Differdange 1-2

Diekirch - Canach 2-4

Perlé - Sandweiler 1-4 a.p.

Itzig - Fola 1-3

Vianden - Mondorf 0-7

Bettembourg - Racing 0-7

CS Oberkorn - Mertert 1-5



Äischdall - Junglinster 4-3

Remich-Bous - Rumelange 0-1

Steinsel - Rodange 0-1

Echternach - RM Hamm Benfica 0-4

Moutfort - Bertrange 2-3

Sanem - Kayl/Tétange 1-3

Bourscheid - Grevels 2-0



Kehlen - Dudelange 1-7



Feulen - Progrès 1-4