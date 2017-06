Après la victoire des militaires luxembourgeois face aux Pays-Bas vendredi dernier (2-0), l'entraîneur Luc Melchior espère que cette belle prestation suscitera un nouvel engouement autour de son équipe.



Interview Thibaut Goetz

Le football militaire demeure assez confidentiel aux yeux du grand public, d’où l’importance de cette victoire face aux Pays-Bas pour faire parler de votre travail?

Oui je pense qu’après ce match, les choses vont changer. Avec toute la publicité autour et les reportages dans les journaux. On voit que l’équipe fait quelque chose.



En octobre prochain, se déroulera la Kentish Cup (organisée traditionnellement avec les équipes militaires de France, de Grande-Bretagne, de Belgique et des Pays-Bas, plus vieille compétition de football en Europe). Cette année la Belgique n’y participera pas, pourquoi le Luxembourg ne peut pas être de la partie?

Il y a trop de contraintes malheureusement, beaucoup de militaires sont en mission. Cela devient de plus en plus compliqué d’avoir des gens disponibles pour une telle manifestation.



N'est-ce pas trop compliqué de devoir gérer à la fois une carrière militaire extrêmement exigeante d’un côté et une équipe de football de l’autre?

Ce n’est pas facile de réunir une équipe au Luxembourg avec toutes les contraintes auxquelles nous devons faire face. On n’a pas eu un seul match d’entraînement avant la rencontre face aux Pays-Bas. On participe à des tournois mais c’est parfois du folklore (rires). On a vu quelques joueurs intéressants, on s’est dit qu’on aimerait les avoir dans l’équipe. J’ai composé l’équipe pas plus tard que lundi soir (3 jours avant le match). Savoir si untel ou untel est disponible prend du temps.

Sur quels critères choisissez-vous vos joueurs?

Ceux qui sont disponibles d’abord. La plupart des joueurs se connaissent, certains jouent dans des divisions inférieures mais on regarde bien sûr la qualité nous aussi. Quand ils évoluent dans notre équipe, ils sont particulièrement motivés , peut-être même plus qu’en club. C’est aussi une contrainte pour eux, ils travaillent les week-ends et c’est pour cela qu’ils ne jouent pas dans des clubs de Promotion d’Honneur ou de BGL Ligue.



L'équipe peut-elle compter sur d’autres partenariats ou uniquement sur le soutien de l’Armée?

Nous ne sommes que deux à nous occuper de tout, c’est un «Two-men show». C’est un peu dommage car dans l’Armée, il n’y a que la course à pied et le triathlon qui comptent, ce sont deux sports individuels. Mais à partir de maintenant, notre victoire va peut-être changer les choses.



C’est une belle occasion de repartir de l’avant pour cette équipe militaire luxembourgeoise?

Absolument! Dans les années 90 on participait aux qualifications pour le Championnat du monde contre des nations comme l’Allemagne, l’Italie, la Suède. Il y avait quelques bons joueurs comme Lehmann, Max…



La plupart des joueurs composant l’équipe sont-ils volontaires dans l’Armée?

Oui, il y avait un seul militaire de carrière alors que les Pays-Bas alignaient une majorité de militaires de carrière.



L’Adjudant-Major que vous êtes ne doit donc pas avoir trop de soucis pour faire régner rigueur et discipline au sein de ses troupes.

Si je leur dit en face «Allez les gars, on y va à fond!», ils vont le faire, ils vont tout donner. Ce n’est pas la même chose qu’en club, l’état d’esprit est différent car nous ne jouons pas beaucoup de match. Vendredi, avant le match je leur ai dit «faites-vous plaisir, on va y aller à fond, on va les casser» et ça s’est produit (rires).



Joao Freitas Morgado a inscrit le deuxième but luxembourgeois face aux Néerlandais.

Photo: Serge Daleiden