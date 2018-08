L'ouverture du championnat de BGL Ligue a réservé ses premières surprises. Des contre-temps fâcheux pour le Progrès et le Fola, les Européens, cueillis à froid par le promu rumelangeois et la Jeunesse.

Sport 3 min.

Coup de froid sur les Européens, Strassen en tête

Didier HIEGEL RM Hamm Benfica - Dudelange ce lundi à 19h30

L'ouverture du championnat de BGL Ligue a réservé ses premières surprises. Des contre-temps fâcheux pour le Progrès et le Fola, les Européens, cueillis à froid par le promu rumelangeois et la Jeunesse.

Tout avait pourtant bien commencé pour le Fola dans le derby de la Métropole du Fer. Après l'ouverture du score, et premier but de la nouvelle saison (15e minute), Koçur avait placé le club doyen sur la bonne voie. Les aménagements apportés par Marc Thomé, notamment l'entrée en jeu de N'Diaye, ne tardaient pas à faire leur effet. C'est Klein qui, malheureusement pour lui, égalisait à la suite d'un coup franc de Delgado (47e) avant que Kyereh ne trouve le sens de la marche (59e). Er Rafik, en fin de match, enfonçait le clou et portait la Jeunesse en tête (3-1). Pour un temps.



Face au Fola, la Jeunesse a renversé la vapeur en deuxième mi-temps pour remporter un derby toujours très prisé. Photo: Christian Kemp

Cette place de leader, c'est Strassen qui l'occupe à la faveur d'une correction infligée à Hostert sur ses terres. Le finaliste de la Coupe avait pourtant ouvert le score par Wang (35e), mais l'avantage de la troupe de Henri Bossi n'a pas tenu 120 secondes. Lourenco, Dos Santos (37e), Lafon (45e), Runser (52e), Bernardelli (75e) et Ruppert (90e) ont douché l'enthousiasme trop précoce de l'USH et offert un premier et plantureux succès à Manu Correia.

Le score du dernier duel évoqué a de quoi surprendre, mais sans doute pas autant que la victoire obtenue par Rumelange contre une formation du Progrès qui vit une nouvelle belle aventure en Europa League. Les Jaune et Noir se sont-ils vus trop beaux après le but de Torres (21e)? Toujours est-il que Diallo, en inscrivant ses 18e et 19e buts en 45 matches pour l'USR, aux 81 et 83e minutes s'est chargé de remettre le vice-champion devant ses responsabilités. Le promu de Sven Loscheider essayera de confirmer en défiant la Jeunesse dimanche prochain.

Etzella, l'autre promu, a débuté la compétition par un match nul face au Racing. Une histoire de penalty aurait pu faire pencher la balance en faveur du dernier vainqueur de la Coupe. Osmanovic a transformé la sentence sifflée par M. Durieux... mais s'est blessé sur cette action (45e). Remplacé à la pause par Shala, ce dernier a eu l'occasion de redonner l'avantage aux siens après l'égalisation de Pimentel (54e) mais il a échoué sur Grub (87e).

Sebastian Grub a stoppé le penalty de Florik Shala et Ezella a pris un point. Photo: Yann Hellers

Sur la pelouse du terrain du Camping, Rosport a longtemps fait le dos rond face à l'Union Titus Pétange. Abreu a signé son retour en BGL Ligue, mais c'est le défenseur Carnevalli qui a fait la différence pour des visiteurs supérieurement armés à la 88e minute.



La dernière affiche de la journée mettait aux prises Arno Bonvini, nouveau coach de Differdange, et son ancien club de Mondorf. Une formation de la Cité thermale qui a regagné les vestiaires avec une grosse colère en estimant qu'un penalty et un carton rouge aurait dû être donné à Siebenaler sur Martins à la demi heure de jeu. Auparavant, Weber avait brillamment stoppé une frappe de Soares en début de match. Nanti d'un petit avantage à la pause, suite à un service en or de Bettmer pour la tête de Deruffe au deuxième poteau (45e), le FCD03, à dix après le carton jaune-rouge de Muratovic (77e) , doublait la mise par Swistek (85e) et s'assurait un premier succès.

Ce lundi soir, le RM Hamm Benfica reçoit les champions dudelangeois.



Mickaël Garos (FCD03) à la lutte avec Joao Martins (Mondorf). Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats de la première journée



Jeunesse - Fola 3-1

Etzella - Racing1-1

Rumelange - Progrès 2-1

Rosport - Titus Pétange0-1

Hostert - Strassen 1-6

Differdange - Mondorf 2-2

Lundi à 19h30

RM Hamm Benfica - Dudelange



Le programme de la deuxième journée

Samedi à 18h

Titus Pétange - Hostert

Dimanche à 16h



Jeunesse - Rumelange

Racing - Rosport

Strassen - RM Hamm Benfica

Mondorf - Fola

Lundi à 19h30

Dudelange - Differdange

Remis à une date ultérieure



Progrès - Etzella