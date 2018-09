L'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene s'est incliné face au FC Cologne alors que le Waldhof Mannheim de Maurice Deville a signé une neuvième victoire depuis le début de saison. Quant à Vincent Thill, il a inscrit l'unique but des Palois, surpris à domicile par Rodez.

Sport 2 min.

Coup d'arrêt pour Bielefeld, Vincent Thill à nouveau buteur

Eddy RENAULD Les Luxembourgeois à l'étranger

L'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene s'est incliné face au FC Cologne alors que le Waldhof Mannheim de Maurice Deville a signé une neuvième victoire depuis le début de saison. Quant à Vincent Thill, il a inscrit l'unique but des Palois, surpris à domicile par Rodez.

Après avoir pris la mesure de Darmstadt mardi soir en fin de match, l'Arminia Bielefeld était au devant d'un sacré défi ce vendredi pour le compte de la 8e journée de deuxième Bundesliga avec la réception du FC Cologne, leader du championnat. Les joueurs de Jeff Saibene ont été défaits 1-3 dans ce match au sommet disputé devant plus de 26.000 spectateurs.



Bielefeld, qui restait pourtant sur 4 matches sans défaite (2 victoires et 2 nuls), a cédé en fin de première mi-temps sur un but de Terodde (45+1). Les visiteurs ont doublé leur avance toujours par Terodde (70e) avant que Staude (85e) ne relance le suspense mais dans les arrêts de jeu, Cordoba a fixé les chiffres à 1-3.

A l'issue des débats, le coach luxembourgeois a apprécié la volonté de ses hommes tout en reconnaissant que les Rhénans s'étaient montrés terriblement efficaces.



Toujours en Allemagne mais en Regionalliga sud-ouest, le duel entre les deux Luxembourgeois Florian Bohnert et Maurice Deville a tourné en faveur de l'attaquant. Pirmasens, où Bohnert a joué toute la rencontre, s'est incliné face à Mannheim 1-3. A noter que Deville est entré au jeu à la 63e minute et qu'il a écopé d'un carton jaune, son premier de la saison. Au classement, le Waldhof conserve la tête avec 28 points après 11 journées alors que Pirmasens pointe au 13e rang avec 13 points.



En France, soirée cauchemardesque pour le FC Pau et Vincent Thill. Opposés à Rodez pour le compte de la 9e journée de National, les Palois ont été rapidement menés 0-2 après seulement deux minutes de jeu à la suite de deux incursions visiteuses. Les Aveyronnais ont même inscrit un troisième but à la 33e minute. Les locaux ont eu le mérite de ne pas de désunir et Thill (39e), dans tous les bons coups offensifs de son équipe, a réduit le score (1-3), son troisième but de la saison.

L'international luxembourgeois a mis à profit une mauvaise relance adverse pour placer une frappe du pied gauche à ras de terre. Durant le second acte, les débats ont été plus tendus, Thill a même écopé d'un carton jaune à la 69e minute, mais aucune des deux équipes n'est parvenue à trouver le chemin des filets. Pau peut nourrir quelques regrets à l'issue des débats. Au classement, les Jaune et Bleu se retrouvent 15e avec 6 points.



Enfin en Pologne, Chris Philipps n'était pas retenu pour la rencontre entre le Legia Varsovie et l'Arka Gdynia. L'ancien Messin soigne une ecchymose sous la plante du pied gauche.