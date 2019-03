Le Danois Magnus Cort Nielsen (Astana) a remporté la 4e étape de Paris-Nice qui emmenait le peloton de Vichy à Pélussin sur 212 km où le Polonais de la Sky Kwiatkowski s'est emparé du maillot jaune de leader.

Sport 3 min.

Cort Nielsen en puissance, Kwiatkowski en jaune, Jungels en embuscade

Le Danois Magnus Cort Nielsen (Astana) a remporté la 4e étape de Paris-Nice qui emmenait le peloton de Vichy à Pélussin sur 212 km où le Polonais de la Sky Kwiatkowski s'est emparé du maillot jaune de leader.

(ER/AFP) - Il régnait comme un parfum de Liège-Bastogne-Liège ce mercredi sur la route de Paris-Nice. Les puncheurs avaient l'occasion de retrouver un terrain favorable à leurs qualités mais ce sont les membres de l'échappée qui ont eu le dernier mot.



Rescapés de l'attaque du jour, la victoire s'est jouée entre quatre hommes: De Gendt (Lotto), De Marchi (CCC), Cort Nielsen (Astana) et Ciccone (trek). C'est finalement, le Danois de la formation Astana qui a surpris ses rivaux en attaquant à hauteur de la flamme rouge. «Dans le final, j'avais en tête d'attendre le sprint mais je me suis retrouvé avec un avantage de 20 mètres et l'écart s'est fait. J'ai décidé d'insister et de partir seul, ça s'est fait à l'instinct. J'ai eu mes plus grandes victoires sur les grands tours mais je pense pouvoir gagner un jour des classiques.»

Le Belge De Gendt s'est classé deuxième à 7" et l'Italien Ciccone troisième à 13". Bob Jungels a rallié l'arrivée avec le premier peloton avec un retard de 48" (22e). Quatre ascensions figuraient dans la partie finale, à travers le massif du Pilat mais le peloton n'est pas parvenu à faire la jonction avec les hommes de tête. Les deux autres Luxembourgeois Alex Kirsch et Jempy Drucker ont concédé plus de 12 minutes sur la ligne.



La journée a été marquée par une longue échappée composée outre du quatuor de tête de Pfingsten (Bora), Bernard (Trek), Le Gac (Groupama), Gesbert (Arkea), Le Turnier (Cofidis), Gaudin (Direct Energie), Reza (Vitral Concept), Grosu et Siskevicius (Delko). Ils ont compté une avance maximale de 6'40" au Km 93.

Au classement général, le Polonais Kwiatkowski s'est emparé du maillot jaune avant le contre-la-montre de ce jeudi disputé sur 25,5 km. «Je pense pouvoir gagner le chrono même si Luis Leon Sanchez et Bob Jungels sont très bons dans les contre-la-montre. Je suis ici comme leader, nous sommes deux en fait dans l'équipe avec Egan Bernal. J'ai couru comme leader.»

Le coureur de la Sky devance l'Espagnol Leon Sanchez de 5", Jungels pointe au 20e rang à 29". Le champion national pourrait mettre à profit le chrono de Barbentane pour signer un rapproché sur les premières places. Une boucle tracée à la limite triangulaire des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Vaucluse, les écarts risquent d'être conséquents sur une distance comparable à celle du contre-la-montre du prochain Tour de France. «Le parcours est rapide, avec une seule côte à l'abbaye de saint-Michel-de-Frigolet», avertit le directeur de course Fraçois Lemarchand.

Bob Jungels est arrivé avec le premier peloton au sein duquel on retrouve les favoris. Photo: Serge Waldbillig

Le classement de la 4e étape: 1. Magnus Cort Nielsen (DEN/Astana), les 212 km en 5h03'49" (moyenne: 41,9 km/h), 2. Thomas De Gendt (BEL/LOT) à 7", 3. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 13", 4. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 18", 5. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 48", 22. Bob Jungels (LUX/DEC) 48", 82. Alex Kirsch (LUX/TRE) 12'24", 83. Jempy Drucker (LUX/BOR) 12'24".



Classement général: 1. Michal Kwiatkowski (POL/SKY) 16h52'27", 2. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 5'', 3. Philippe Gilbert (BEL/DEC) 10'', 4. Egan Bernal (COL/SKY) 11'', 5. Matteo Trentin (ITA/MIT) 14", 6. Tony Gallopin (FRA/ALM) 15", 7. Rudy Molard (FRA/FDJ) 17", 8. Romain Bardet (FRA/ALM) 17", 9. Oliver Naesen (BEL/ALM) 18", 10. Félix Grossschartner (AUT/BOR) 18"..., 20. Bob Jungels (LUX/DEC) 29", 41. Jempy Drucker (LUX/BOR) 11'55", 49. Alex Kirsch (LUX/TRE) 13'51".