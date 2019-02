Le Français Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hôtels) a remporté jeudi la première étape de l'Étoile de Bessèges alors que l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) s'est adjugé la deuxième étape du Tour de Valence.

Sport 2 min.

Coquard et Trentin se distinguent, les Luxembourgeois dans le peloton

Le Français Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hôtels) a remporté jeudi la première étape de l'Étoile de Bessèges alors que l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) s'est adjugé la deuxième étape du Tour de Valence.

(AFP). - Pour sa première course sur route de l'année, le Français Bryan Coquard (Vital Concept) a remporté la 1re étape de l'Étoile de Bessèges jeudi entre Bellegarde et Beaucaire et s'est emparé du maillot corail de leader.

Coquard a facilement réglé le sprint massif, devançant l'Italien Sacha Modolo (Education First) et son compatriote Pierre Barbier (Roubaix-Lille-Métropole), à l'issue des 145,3 kilomètres d'un parcours sans grande difficulté, tracé en Terre d'Argence.

Il s'agit du huitième succès d'étape pour Coquard dans l'épreuve gardoise, mais il reste encore à bonne distance du record détenu par l'Estonien Jaan Kirsipuu (13 bouquets).

Son équipe, Vital Concept, a assuré la poursuite derrière l'échappée de cinq coureurs qui s'est formée dès les premiers hectomètres de la course, en compagnie des Groupama-FDJ. Les fuyards ont été revus à moins de dix kilomètres de l'arrivée.

«C'était une journée cool, normale, même si le jour de la rentrée on ressent toujours un peu d'appréhension», a commenté le sprinteur de 26 ans, qui avait remporté la semaine dernière l'épreuve de Madison sur la piste de Gand avec son compatriote et coéquipier Adrien Garel.

«La piste m'a fait du bien pour retrouver mon coup de pédale et mon coup de rein», a-t-il admis.

Les Luxembourgeois Alex Krisch (Trek - Segafredo), Tom Wirtgen (Cycling Team Wallonie-Bruxelles) et Ben Gastauer (AG2R La Mondiale) ont terminé dans le même temps que Coquard.

Vendredi, la deuxième étape devrait encore sourire aux sprinteurs, avec un parcours tracé dans la région de Nîmes, entre Saint-Geniès-de-Malgoirès et La Calmette.

Tour de Valence: Trentin devance Bouhanni au sprint

Le champion d'Europe 2018 Matteo Trentin (ITA/Mitchelton-Scott) a remporté au sprint, devant Nasser Bouhanni (FRA/Cofidis), la deuxième étape du Tour de Valence, Edvald Boasson Hagen (NOR/Dimension Data) conservant la tête du classement général, jeudi.

Trentin signe ainsi sa première victoire de la saison. Le Britannique Ben Swift (Sky) a pris la troisième place. L'Italien a mieux négocié le virage avant la dernière ligne droite, creusant un écart que Bouhanni n'a pas été en mesure de combler.

Sixième de l'étape de 166 km contrôlée par les équipes de sprinteurs, le Norvégien Edvald Boasson Hagen maintient son avance en tête du classement général après sa victoire la veille dans le contre-la-montre inaugural.

Il conserve cinq secondes d'avance sur l'Espagnol Ion Izaguirre (Astana), deuxième et sept sur l'Allemand Tony Martin (Jumbo-Visma).



Michel Ries (Kometa Cycling Team) a pris la 87e place dans le même temps que Trentin.



Le tenant du titre Alejandro Valverde (Movistar) reste 7e à 14 secondes, tandis que le Britannique Geraint Thomas (Sky), 11e, pointe à 20 secondes.

La troisième des cinq étapes de ce tour de Valence, 193 km entre Quart de Poblet et Chera a lieu vendredi. Elle comprend quatre cols de troisième catégorie dont deux seront franchis deux fois.