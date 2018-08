La Jeunesse a lancé sa saison en prenant la mesure du Fola 3-1 sur la pelouse de la Frontière ce dimanche lors de la 1re journée de BGL Ligue. Les Bianconeri ont fait la différence au cours d'une seconde période menée tambour battant grâce au trio offensif Er Rafik-N'Diaye-Kyereh.

Convaincante et séduisante, la Jeunesse écarte le Fola 3-1

Eddy RENAULD

La Jeunesse a lancé sa saison en prenant la mesure du Fola 3-1 sur la pelouse de la Frontière ce dimanche lors de la 1re journée de BGL Ligue. Les Bianconeri ont fait la différence au cours d'une seconde période menée tambour battant grâce au trio offensif Er Rafik-N'Diaye-Kyereh.

En menant à la pause, le Fola avait toutes les cartes en mains pour débuter son championnat par un succès mais le but d'Er Rafik dès la reprise a complètement changé le scénario de ce derby eschois.

Le match

Une pelouse en parfait état malgré la sécheresse qui sévit depuis quelques semaines, une belle assistance et un derby pour lancer la saison, les ingrédients étaient réunis pour vivre une jolie rencontre. Même si les occasions de but n'ont pas été légion en première mi-temps, ce Jeunesse-Fola a été agréable à suivre et il a proposé une opposition de style.



D'un côté une Jeunesse joueuse avec ses manieurs de ballon que sont Duriatti, Pedro ou encore Er Rafik, auteur d'une superde reprise de volée (hors cadre) à la 10e minute. Les Bianconeri ont eu le monopole du ballon durant le premier acte mais hormis les dix dernières minutes, ils n'ont que trop rarement mis la pression sur le but de Hym.



De l'autre un Fola rigoureux, appliqué et terriblement efficace en reconversion offensive et qui a mis à profit une mésentante de la défense locale grâce à Koçur (0-1, 15e). Dans la foulée, Hadji était proche du 0-2 mais sa frappe était déviée en corner par Sommer. Une impression de solidité qui volait en éclat dès la reprise. Un long coup franc de Delgado était repris dans le petit rectange par Klein qui trompait involontairement son propre gardien (1-1, 47e).

Un but qui avait le don de galvaniser les joueurs de Thomé. Avec le trio Er Rafik-Kyereh-N'Diaye, la Jeunesse se montrait plus entreprenante et prenait même les devants grâce à Kyereh qui gagnait son face à face contre Hym (2-1). Le Fola était dans les cordes et enfonçait le clou grâce à Er Rafik, bien servi par Kyereh (82e). La Jeunesse ne lâchait rien et décrochait un précieux succès.



Omar Er Rafik n'a rien perdu de ses qualités de buteur. L'ancien differdangeois a inscrit le n°3 de la Jeunesse. Photo: Christian Kemp

Le fait du match



En l'espace de quelques secondes, le derby eschois a choisi son camp. Alors que le Fola est à l'attaque, Sacras déborde sur le flanc gauche et centre vers Klapp qui est contré par Steinbach et Sommer. Dans la foulée, Todorovic décale Kyereh qui place le cuir dans le but et offre l'avance à son équipe.

L'homme du match



Frederick Kyereh. Brouillon durant le premier acte, sa vitesse et sa puissance ont fait la différence en seconde période. Buteur et passeur, il est a été le symbole d'une Jeunesse convaincante après le repos. Au côté d'Er Rafik et N'Diaye, Kyereh s'est montré à son avantage.



Hakim Menai devancé par Dejvid Sinani. Le Fola a mené 1-0 avant de perdre le fil des débats durant la seconde période. Photo: Christian Kemp

Jeunesse - Fola 3-1

Stade de la Frontière, pelouse en excellent état, arbitrage de M. Kopriwa assisté de MM. Becker et Bras, 1.629 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Koçur (15e), 1-1 Klein (47e c.s.c.), 2-1 Kyereh (59e), 3-1 Er Rafik (82e).

Cartons jaunes: Pedro (32e, tacle appuyé sur Sinani), Soares (57e arrête fautivement Koçur) à la Jeunesse; Koçur (64e, arrête fautivement Kyereh), Dikaba (86e, tacle sur Mensessou) au Fola.



Corners: 9 (5+4) pour la Jeunesse, 5 (2+3) pour le Fola.



JEUNESSE: Sommer, Menaï, Delgado, Steinbach, Fiorani, Todorovic (cap) (79e Natami), Duriatti (46e N'Diaye), Kyereh, Soares (74e Menessou), Pedro, Er Rafik.

Joueurs non utilisés: Ivesic, Klica.

Entraîneur: Marc Thomé.

FOLA: Hym, Mersch, Klein (cap), Chrappan, Sacras, Dikaba, Muharemovic (71e Bensi), Sinani (71e Freire), Koçur, Klapp (79e Corral), Hadji.

Joueurs non utilisés: Cabral, Pierrard.

Entraîneur: Thomas Klesen.