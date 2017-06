(LW). - L'ALAD (Agence luxembourgeoise antidopage) a indiqué qu'Emmanuel Françoise, attaquant du CS Fola Esch à l'époque, avait subi un contrôle d'urine anormal le 14 mai à l'occasion de la rencontre de la 25e journée de BGL Ligue F91 Dudelange - CS Fola Esch (5-2). Par la voix de Thomas Gilgemann, son nouveau club, le Progrès, a réagi face à cette nouvelle.

L'ALAD explique que l'analyse de l’échantillon d’urine du joueur eschois, qui s'est engagé depuis au Progrès Niederkorn en vue de la saison prochaine, s’est révélée anormale, du fait de la présence d’une substance interdite en et hors compétition, sans toutefois spécifier la nature même de ladite substance.



Emmanuel Françoise (31 ans) en a été informé, la procédure va à présent suivre son cours normal, et l’ALAD va saisir le Conseil de discipline contre le dopage.



Thomas Gilgemann (Progrès): «une substance aucunement prise pour améliorer une quelconque performance»

Face à cette révélation, le Progrès Niederkorn, le nouvel employeur d'Emmanuel Françoise a tenu à réagir par la voix de son directeur général, Thomas Gilgemann, invoquant une pathologie chronique du joueur et des raisons médicales l'obligeant à prendre des produits bien précis.

«Emmanuel Françoise est asthmatique chronique, et il se trouve dans l’obligation d’utiliser de la ventoline afin de réguler sa respiration. Et, lors d’une crise d’asthme survenue avant la rencontre Dudelange - Fola du 14 mai, son médecin lui a conseillé d’inhaler en urgence de la Terbutaline, un médicament plus puissant que la ventoline. Malheureusement, sans que le joueur le sache, le médicament en question est notifié sur la liste des interdictions divulguée par l’AMA (Agence mondiale antidopage) dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er janvier 2017», relate Gilgemann.



Françoise autorisé à jouer jusqu'à nouvel ordre



Et le directeur général du Progrès de poursuivre son explication: «Le diagnostic posé par l'ALAD n’a pas, et ne sera pas contesté par le joueur qui sera convoqué ultérieurement pour défendre son cas devant le tribunal compétent (dans un délai de deux mois environ). Nous allons bien évidemment tenter de prouver que cette substance n’a aucunement été prise pour améliorer une quelconque performance, mais pour une nécessité médicale, voire vitale et par négligence. Emmanuel Françoise est donc autorisé à effectuer la préparation estivale et à disputer les rencontres officielles avec notre club tant qu’aucun jugement ne sera rendu. Des alternatives autorisées lui ont désormais été prescrites afin qu’il puisse disputer les rencontres d’Europa League et jouer pour le Progrès jusqu’à ce qu’une sentence soit prononcée.»



Affaire à suivre, donc, sachant que la Terbutaline est un produit qui n'est plus en vente en pharmacie au Luxembourg depuis quelques années déjà...