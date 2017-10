L'initiative a duré huit journées avant de se heurter à l'immobilisme des clubs. Les sept matches de la prochaine journée de BGL Ligue se joueront le même jour à la même heure. Le début de la fin de la Ligue?

Par Christophe Nadin



L'hymne de la LFL va changer ce dimanche. C'est désormais la chanson des Poppys «Non, non, rien n'a changé» qui va retentir avant le coup d'envoi des matches de BGL Ligue. Un requiem pour une Ligue à court d'arguments dans l'un de ses chantiers majeurs: aérer le plus possible une journée de championnat. Du vendredi au lundi ou à tout le moins jusqu'au dimanche.

Les bonnes dispositions auront duré deux mois et demi. Puis soudain, plus rien. Une neuvième journée figée dans le marbre. Sept matches programmés le dimanche à 16h dont deux affiches: Dudelange - Fola et Jeunesse - Progrès.

On se souvient du même réflexe de repli sur soi-même à pareille époque l'an dernier. Ordonnateur de cette partie de Tetris, Gérard Jeitz nous avait sorti l'argument de la sélection. Aujourd'hui, on peine à trouver les raisons de ce gel des opérations.

Certains clubs ont joué le jeu depuis le début de la compétition. D'autres moins. Et ça agace les plus souples. Le «pourquoi moi? et pas les autres» torpille un système basé sur l'effort collectif. On entend les arguments sur la problématique des bénévoles. On souscrit moins à ceux qui prennent la météo en otage.

Le football luxembourgeois a franchi des paliers ces dernières années. Les différentes sélections en sont la vitrine. Le travail de certains clubs a lui aussi porté ses fruits avec une caisse de résonance internationale et des scouts nombreux comme jamais sur les terrains de BGL Ligue.

Le rétropédalage sur l'agencement du calendrier est un mauvais signal. Il pose aussi la question de la légitimité de la LFL. Elle n'a certes aucun pouvoir si ce n'est celui de levier sur les clubs, mais si elle se heurte aux mêmes problèmes que ceux rencontrés par la FLF, on s'interroge sur la pertinence de sa pérennité.