Le «Vincent Thill Gate» a vécu. Auteur d'un comportement déplacé lors de son remplacement, le jeune Rodangeois de 17 ans s'est excusé après la rencontre. Ce n'est pas le moment de lâcher la jeune promesse du football luxembourgeois.

Par Christophe Nadin



Vincent Thill s'est emporté. Remplacé par Lars Gerson après 54 minutes vendredi à Rotterdam, le milieu de terrain n'a pas tapé dans la main de son sélectionneur et a envoyé valdinguer tout ce qui se trouvait sur son passage. Tancé sur les réseaux sociaux, le petit frère de Sébastien s'est fendu d'un mot d'excuses envers son entraîneur, le staff et ses coéquipiers.

Cette réaction épidermique témoigne du caractère bien trempé du jeune homme. Elle souligne aussi combien la saison a été difficile pour celui qui est promis à un bel avenir. Transfert avorté, intégration en pointillé dans l'équipe première du FC Metz et blessures à répétition: on est loin du tableau idyllique brossé par d'aucuns il y a un an.

Vincent Thill va devoir tourner la page de cet épisode peu reluisant et retirer le positif de cette expérience hollandaise . Il y en a! Son aisance technique a sauté aux yeux, sa possible association à long terme avec Christopher Martins dans le cœur du jeu promet beaucoup et le vécu de cette petite heure de jeu est inestimable.

Premier témoin de la vitesse d'exécution de Wesley Sneijder, le Rodangeois s'est aussi frotté à la puissance et à la roublardise de Kevin Strootman, deux facettes du jeu de haut niveau. Thill a aussi fait connaissance avec un vrai stade de football et son côté «culotté» laisse à penser qu'il en faut plus pour l'impressionner.

La saison qui se profile sera cruciale pour la pépite messine. Vincent Thill va devoir repartir d'une page blanche, se rapprocher un peu plus d'une place de titulaire chez les Grenats et se «lover» dans le cocon de la sélection.

Luc Holtz lui aura entre-temps expliqué les règles de bonne conduite comme il l'a fait en son temps pour «Kiki» Martins. Le Club Luxembourg permettra au jeune talent de trouver l'équilibre dont il a besoin. Il sera aussi un lieu de ressource appréciable si les choses tournent moins bien du côté de Saint-Symphorien.

Le monde du football luxembourgeois doit garder à l'esprit qu'un joueur aussi talentueux que Vincent Thill ne tombera pas d'un arbre chaque automne, qu'il faut le protéger et lui donner une seconde chance. Au joueur et à son entourage de mesurer la part de chemin qu'ils devront accomplir dans l'autre sens.

Ce n'est vraiment pas le moment de lâcher Vincent Thill.