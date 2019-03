Un piéton qui traversait la route a été violemment percuté par deux coureurs de l'équipe cycliste Bora lors du contre-la-montre par équipes disputé mercredi à Lido di Camaiore pour la première étape de Tirreno-Adriatico.

Collision entre un piéton et deux coureurs Bora sur Tirreno-Adriatico

Un piéton qui traversait la route a été violemment percuté par deux coureurs de l'équipe cycliste Bora lors du contre-la-montre par équipes disputé mercredi à Lido di Camaiore pour la première étape de Tirreno-Adriatico.

(AFP) - Sur des images diffusées par la Rai, on voit ce piéton traverser la route sur un passage clouté malgré les grands gestes d'un policier sur le bord de la route. Plusieurs coureurs de l'équipe Bora, lancés à pleine vitesse, ont pu l'éviter en modifiant leur trajectoire. Mais ceux qui étaient à l'arrière l'ont vu trop tard et deux coureurs, l'Italien Oscar Gatto et le Polonais Rafal Majka, l'ont percuté et les trois hommes ont lourdement chuté à terre.

La Rai a ensuite diffusé une photo de Majka avec du sang sur le visage. «Au début je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Maintenant, j'ai vu la vidéo mais sur le coup je n'ai pas compris. J'étais derrière, je n'ai même pas vu cette personne. Rafa ça va. On va bien tous les deux. On espère que ça ira du mieux possible aussi pour cette personne», a déclaré Gatto, interrogé par la Rai.

Selon la chaîne italienne, le piéton a été transporté conscient dans un hôpital de la région de Lido di Camaiore, la station balnéaire où se court l'étape. Son état n'inspire pas d'inquiétude, selon la Gazzetta dello Sport.



Ce contre-la-montre inaugural de Tirreno a été remporté par la formation Mitchelton. La formation australienne a devancé de 7" l'équipe Jumbo du Slovène Primoz Roglic et de 22" la formation Sunweb de Tom Dumoulin.