La jeune pépite américaine Cori «Coco» Gauff, âgée de 15 ans seulement, participera au BGL BNP Paribas Luxembourg Open, du 12 au 20 octobre au CK Sportcenter de Kockelscheuer.

Coco Gauff, la cerise sur le gâteau à Kockelscheuer

Après avoir dévoilé la liste des 23 joueuses directement intégrées au tableau final du 29e BGL BNP Paribas Luxembourg Open, du 12 au 20 octobre à Kockelscheuer, les organisatrices ont réservé ce mercredi une belle surprise aux fans de tennis avec la participation de la jeune étoile américaine Cori «Coco» Gauff, âgée de 15 ans.

Classée actuellement 111e mondiale, Gauff, ex-n°1 chez les Juniors, avait défrayé la chronique en juillet à Wimbledon, où elle avait battu sa compatriote Venus Williams, de... 24 ans son aînée, au premier tour avant d'accéder aux huitièmes de finale, après s'être extirpée des qualifications. Sensationnel!

Elle a ensuite enchaîné avec un seizième de finale à l'US Open, où elle est tombée face à la n°1 mondiale de l'époque, la Japonaise Naomi Osaka.

Un peu plus tôt, le 21 mars, Cori Gauff, alors âgée de 15 ans et 8 jours, avait remporté son premier match d'un grand tableau sur le circuit WTA en dominant sa compatriote Caty McNally 3-6, 6-3, 6-4 au premier tour du Masters 1.000 de Miami.

Bref, c'est une authentique pépite du tennis mondial que les spectateurs auront l'occasion d'admirer sur le decoturf du CK Sportcenter dès les qualifications, à partir du samedi 12 octobre.

Kerber, Mertens et Minella joueront à Kockelscheuer L'ancienne n°1 mondiale, l'Allemande Angelique Kerber (WTA 15) et la Belge Elise Mertens (WTA 24) participeront à la 29e édition du BGL BNP Paribas Luxembourg Open, du 12 au 20 octobre. Côté luxembourgeois, Mandy Minella a confirmé sa présence, au contraire d'Eléonora Molinaro.

L'autre attraction de ces qualifications sera la jeune (21 ans) Espagnole d'origine moldave Aliona Bolsova (WTA 95), qui s'est révélée au grand public en atteignant les huitièmes de finale cette année à Roland Garros.

Dans ce tableau des qualifications, on retrouvera par ailleurs des joueuses comme les Allemandes Laura Siegemund (WTA 79), Tatjana Maria (87), Mona Barthel (140) et Tamara Korpatsch (143), les Belges Ysaline Bonaventure (123) et Greet Minnen (124), les Françaises Chloë Paquet (159) et Océane Dodin (307), ainsi que, entre autres, la Japonaise Misaki Doi (75) ou les Roumaines Monica Niculescu (106), victorieuse en 2016 et double finaliste malheureuse en 2011 et 2012, et Sorana Cirstea (96).