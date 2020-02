L'ancienne n°1 mondiale (36 ans) a été battue en deux sets ce lundi par l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 16) au tournoi de Dubaï à l'occasion de son retour à la compétition. Le troisième de sa carrière.

Clijsters s'incline d'entrée à Dubaï

Eddy RENAULD L'ancienne n°1 mondiale (36 ans) a été battue en deux sets ce lundi par l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 16) au tournoi de Dubaï à l'occasion de son retour à la compétition. Le troisième de sa carrière.

Annoncé en septembre dernier pour 2020, le retour de Kim Clijsters s'est produit ce lundi sur les courts de Dubaï. Malheureusement pour la joueuse belge, son parcours s'est arrêté dès le premier tour puisqu'elle a subi la loi de Garbine Muguruza: 2-6, 6-7 (6).

Après une entame de match difficile, Clijsters a grandi tout au long de la rencontre et a signé de très beaux coups, poussant la joueuse espagnole dans ses derniers retranchements pour son retour à la compétition après 8 ans d'absence.

La Limbourgeoise avait fait une première pause en 2007 et repris la compétition en 2009, après la naissance de son premier enfant, Jada. Elle compte 41 titres, dont quatre en Grand Chelem (l'US Open 2005, 2009 et 2010 et l'Open d'Australie 2011).