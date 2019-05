Vainqueur de la journée disputée en milieu de semaine, Clervaux a subi une raclée 9-0 à Colmar-Berg. Il tombe de haut et cède sa troisième place à Folschette. En série 2, le succès 5-1 de Lasauvage contre Gasperich lui assure de disputer le match de barrage.

Clervaux déchante, Lasauvage barragiste

Vainqueur de la journée disputée en milieu de semaine, Clervaux a subi une raclée 9-0 à Colmar-Berg. Il tombe de haut et cède sa troisième place à Folschette. En série 2, le succès 5-1 de Lasauvage contre Gasperich lui assure de disputer le match de barrage.

Par Vincent Lommel

Assurés d'évoluer en Division 2 à la rentrée, Reisdorf (1er) et Colmar-Berg (2e) n'ont pas toujours évolué en surclassement, soufflant le chaud et le froid. Ils n'ont pas craqué dans la dernière ligne droite. L'USR a besoin d'une unité (à Beckerich, 6e, 1 point sur 18) pour être champion. Avec respectivement sept et neuf points engrangés lors des six dernières journées, Folschette (3e) et Clervaux (4e) sont en souffrance - 5e, Bourscheid n'avait aucune chance de se mêler à la lutte pour la troisième place.

Vainqueur de Wilwerwiltz mercredi, Clervaux a été humilié 9-0 par Colmar-Berg. À la joie de milieu de semaine succède une immense déception. «L'absence de plusieurs titulaires peut, peut-être, expliquer cette déroute», explique le président Francis Kler. «Inutile d'en faire un pataquès. On se focalise sur la venue du voisin Troisvierges. L'affiche permettra de croire à un scénario à la Hitchcock.»

La donne est claire: incapable de s'imposer à Wilwerwiltz (2-2), Folschette reste en pole. En cas de victoire contre Colmar-Berg, il sera barragiste en raison d'un meilleur goal-average (+22) par rapport au Claravallis (+1). Le suspense est à son comble.

Claudio Pereira (Colmar-Berg) pose un genou à terre devant Steve Schrantz (Clervaux). Photo: Hans Krämer





Kopstal, en désespoir de cause

Le succès 3-0 de Schengen à Clémency l'est pour la forme. Déterminé, Minière Lasauvage l’était à l'occasion de la visite de Gasperich. Une victoire lui assurait la troisième place sur le podium. 5-1 est un score clair, net et sans bavure. Dans le meilleur des cas, Kopstal sera troisième de classe ex aequo mais… restera sur le carreau pour un goal-average défavorable (-6). Avec six revers au cours des huit dernières sorties, nourrir des regrets est inutile.

ILS ONT DIT

Carlos Pereira (entraîneur de Colmar Berg): «9-0 est un score logique. Clervaux aurait pu sauver l'honneur. Les joueurs ont été sérieux. Pour le dernier match à Folschette, l'objectif est de le remporter et d'aller chercher la première place… sachant que Reisdorf a son sort entre ses mains.» Colmar-Berg - Clervaux 9-0

Carlos Pereira est joueur. Colmar-Berg veut la première place. Photo: Hans Krämer

Ruben Brito (entraîneur de Heiderscheid): «Menés 1-0, nous avons réussi à renverser la tendance avant même le repos. Un superbe tir visité est synonyme d'égalisation. Backendorf inscrit le but de la victoire à un quart d'heure de la fin.» Beckerich - Heiderscheid 2-3

Christian Semeraro (président de Folschette): «Terminer à la troisième place sera très difficile. J'y crois mais je suis aussi réaliste. Trois titulaires seront absents contre Colmar-Berg. Le problème est récurrent cette saison: l'effectif est limité au niveau quantitatif.»

LES CHIFFRES

9. Colmar-Berg peut se targuer d'avoir réussi des scores tels 2-0, 3-0, 5-0, 7-0, 8-0 et, désormais, 9-0. Plutôt pas mal.

17. Avec 17 points glanés sur 36 possibles, Folschette ne réalise pas un bon deuxième tour. L'entraîneur Christophe Dell'Aera en est le premier conscient. Mais son équipe a les cartes dans ses mains pour accrocher la place de barragiste.

LES AFFICHES

En série 1, Folschette accueille Colmar-Berg. Le club du président Christian Semeraro sait ce qu'il a à faire. Il peut s'attendre à une farouche opposition de l'ASC. Déséquilibré sur le papier, le derby entre Clervaux et Troisvierges, lanterne rouge, vaudra le détour. Les dernières décisions tomberont dimanche à 17h45.