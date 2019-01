Le Français Clément Noël, 21 ans, a signé dimanche son premier succès en Coupe du monde en remportant le slalom de Wengen en Suisse, devant les Autrichiens Manuel Feller et Marcel Hirscher.

Clément Noël gagne le slalom de Wengen, son premier succès en Coupe du monde

(AFP) - La dernière victoire d'un Français en slalom de Coupe du monde remonte à cinq ans, en janvier 2014 déjà à Wengen. A l'époque, c'était Alexis Pinturault qui s'était imposé devant l'Allemand Felix Neureuther et Hirscher.

Révélation de l'hiver 2017-2018, Clément Noël a tourné autour du podium en fin de saison dernière (4e des Jeux Olympiques à Pyeongchang en février, 4e à Kranjska Gora en Coupe du monde en mars).

Cet hiver, il avait pris la quatrième place à Zagreb début janvier, avant de signer son premier podium à Adelboden, deuxième derrière Hirscher et devant le Norvégien Henrik Kristoffersen, les deux références mondiales entre les piquets serrés.

Pour la première fois de sa carrière et pour son 20e départ en Coupe du monde, il a réalisé le meilleur temps de la première manche avec une avance de près d'une seconde sur Hirscher, et a su résister à la pression mise par Hirscher et Feller, preuve d'une grande maturité.