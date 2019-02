Clemency, qui avait perdu ses deux premiers points avant la trêve a repris en fanfare en écartant Christnach-Waldbillig 6-1. En série 1, Bourscheid a disposé du Racing Heiderscheid/Eschdorf 4-2. Retour sur la quinzième journée de D3.

Clemency en mode rouleau compresseur, Bourscheid renoue avec la victoire

Par Vincent Lommel



L’avance de deux buts était aussi belle qu’inutile. Troisième de classe, Kopstal a dû composer avec le retour de la lanterne rouge, les Aiglons Dalheim. Un partage (2-2) qui sert la cause de Clemency (1er), de Schengen (2e) mais aussi de Lasauvage (3e), difficile vainqueur de Moutfort/Medingen, qui s’invite sur le podium.



Le leader Clemency possède… vingt points d’avance sur le duo Lasauvage-Kopstal (3e) - les deux premiers montent en D2. «La montée n’est pas assurée de manière mathématique », sourit l’entraîneur Fabio Iannelli. Elle le sera sous peu. «Oui. Les garçons s’entraînent avec assiduité. Ils ne veulent rien lâcher. » Les excellents résultats (43 sur 45) contribuent à instaurer une «bonne ambiance sur et en dehors du terrain.» Dans les coulisses, les dirigeants préparent la campagne 2019-2020 car l’ESC n’entend pas être un oiseau pour le chat. Schengen, lui aussi, et sauf effondrement évoluera à l’échelon supérieur.



Fabio Ianelli apprécie l'engagement et le sérieux de ses hommes. Photo: Serge Daleiden

Bourscheid: un projet de deux ans avec Eddie Guillin



En série 1, la bagarre pour la montée vaudra la peine d’être vécue jusqu’au dimanche 19 mai. Colmar-Berg, Reisdorf, Folschette et Clervaux se tiennent sur quatre points. Il y aura un malheureux parmi ses quatre prétendants. Dans le bas de tableau, l'objectif du CS Bourscheid, neuvième et pénultième, est de remonter au classement. Le président Steve Heischbourg a jeté son dévolu sur Eddie Guillin pour retrouver des couleurs.



«Le club me fait confiance. Je l’en remercie. J’ai passé quinze ans dans la formation des jeunes», explique le nouveau T1. «Vu les qualités du noyau, je ne comprends pas comment Bourscheid est si bas au classement.» Le succès - le dernier remontait au 14 octobre - 4-2 contre Heiderscheid lui permet de céder la lanterne rouge à Wilwerwiltz. Les transferts de Danneel et Eiriz apportent un plus.

«Une bonne préparation a créé une saine émulation. Nous sommes plus intelligents dans le jeu», avance Gullin. L’année 2019 est synonyme de 50e anniversaire. Suivez notre regard. «Le club disposera de nouveaux vestiaires et d’un nouvel éclairage. L’envie est de faire quelque chose de chouette et d’en surprendre plus d’un…» Un projet échelonné sur deux ans. Beckerich (5e) et Brouch (7e) sont les prochains adversaires. Confirmer n’est pas toujours si simple.



L'équipe de l'Olympia Christnach-Waldbillig Photo: Serge Daleiden

Ils ont dit

Carlos Pereira (entraîneur de Colmar-Berg): «Nous menions 2-0 (Marbes et Elchroth) facilement et sans une grande opposition adverse. Reisdorf marque deux fois sur phases arrêtées et finit par empocher les trois points (3-2). Cette défaite s’explique par un manque d’expérience. Les jeunes doivent apprendre.» Colmar - Berg-Reisdorf 2-3

François Kler (président de Clervaux): «Brouch a ouvert la marque (53e). On a eu la chance d’égaliser dans la foulée (56e) puis d’inscrire le but victorieux (69e). Chaque équipe a eu un exclu, ce qui démontre l’engagement: Polanco (83e, Clervaux) et Demouling (87e, Brouch).» Clervaux - Brouch 2-1

Christophe Dell’Aera (entraîneur de Folschette): «Il a fallu quinze minutes pour faire circuler le ballon et entrer dans la rencontre. Notre recrue Kabran Lambert a inscrit deux buts. Son apport nous fera du bien.» Folschette - Beckerich 4-2

Jean-Paul Bossi (entraîneur de Beckerich): «Nous recevons des compliments de nos adversaires sur le fait que Beckerich développe un beau football. Voilà qui me fait une belle jambe! On s’arrache pour revenir de 2-0 à 2-2. On encaisse le 3-2 sur corner car nous sommes faibles sur les phases arrêtées.» Folschette - Beckerich 4-2



Ruben Brito (entraîneur Racing-Heiderscheid): «Un match nerveux avec beaucoup de cartons jaunes. Bourscheid était plus combatif et mérite sa victoire.» Bourscheid - Racing-Heiderscheid 4-2

Jean-Marie Mossong (président Gasperich): «Les deux premiers buts résultent de cadeaux envers Schengen. Notre prestation n’était pas mauvaise mais avec cinq absents, ce n’est pas facile.» Gasperich-Schengen 0-3



Les chiffres

7 - Le CS Bourscheid a mis un terme à sept défaites de rang.

2 - Colmar-Berg (1er) a été battu à l'aller comme au retour par le rival Reisdorf à chaque fois sur le même score (3-2).

L'affiche à suivre

En série 2, Kopstal (4e) accueille Moutfort (5e). Défaite interdite pour l’US Moutfort-Médingen qui n’a pas envie de se retrouver à cinq longueurs de son adversaire du jour. Le duel est programmé ce dimanche 10 mars.



Duel aérien entre Dario Gressani et Steve Tholl. Clemency s'est imposé 6-1 sur le terrain de Christnach-Waldbillig. Photo: Serge Daleiden

Classement de la série 1

Classement de la série 2