Cleidir Neves signe à Mondorf

Le Strassennois Mickaël Jager et le Dudelangeois Danel Sinani ont profité de cette 17e journée du vendredi pour ajouter un septième but à leur collection personnelle cette saison. Les plus fines gâchettes de la compétition sont quant à elles restées muettes. En attendant Etzella - Rosport, dimanche à 16 heures...