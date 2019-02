Pour la première fois, le Luxembourg s'apprête à héberger des rencontres de Fed Cup, celles du groupe II de la zone Europe / Afrique, de mercredi à samedi au CNT d'Esch-Lallange. Le président de la FLT, Claude Lamberty, nous guide à travers les arcanes d'une telle organisation.

Claude Lamberty (FLT): «L'esprit »équipe nationale« régnera à Esch»

Président Lamberty, on imagine que vous n'êtes pas peu fier de voir le Luxembourg organiser sur son sol un événement comme la Fed Cup?

Je suis très heureux, car cela sera une grande fête du tennis. Nous avons déjà connu par le passé des rencontres de Coupe Davis légendaires, je pense notamment à celle face à la Grande-Bretagne en 2004, où il y avait à peu près 1.000 spectateurs sur le Central du CNT à Esch-Lallange. Notre ambition était vraiment de réaliser un projet avec les filles.



Comment cette idée a-t-elle germé jusqu'à prendre forme concrètement?

A l'issue de la compétition de Fed Cup en avril 2018 en Grèce, nous nous étions renseignés pour savoir si l'ITF était intéressée par notre candidature, et nous avions alors reçu un écho très positif. Nous avons ainsi commencé à nous investir dans ce projet et avons pris conscience de nos points forts. Tout d'abord, le Luxembourg a l'avantage d'être un pays assez central en Europe, c'est une région sûre. En outre, notre pays a démontré sa capacité à organiser des manifestations sportives de très haut niveau, comme par exemple le Tour de France, et s'est placé en véritable ambassadeur du sport.



Enfin, nous avons toujours obtenu de très bons résultats lors des évaluations concernant l'organisation des matches de Coupe Davis à domicile ainsi que celle du tournoi WTA de Kockelscheuer. Au niveau du tennis, le Luxembourg existe vraiment sur le planisphère, d'autant plus avec les bons résultats de Gilles Muller, Anne Kremer et Claudine Schaul ces dernières décennies. Tous ces éléments réunis nous offraient de bonnes chances de pouvoir le réaliser, et on l'a fait.

Y a-t-il eu un travail de lobbying au niveau de l'ITF et des instances du tennis mondial?

Bien sûr, on rencontre des personnes influentes au niveau du tennis européen et de l'ITF. Mais plus que cet aspect relationnel et de lobbying, je pense que ce sont vraiment les arguments que je viens d'expliquer qui ont fait la différence. Un mélange de tout, et j'insiste vraiment sur les bulletins très positifs rendus par les officiels sur nos organisations de rencontres de Coupe Davis, et ce, pendant plusieurs années. Cela ne date pas d'hier. Nous avons acquis une expertise réelle et reconnue en matière d'organisation d'un événement tennistique, telle la Fed Cup.

Courts rénovés



Quelle est la principale difficulté rencontrée dans une telle organisation?

Par rapport à la Coupe Davis, tout est multiplié: nous avons besoin de deux terrains, nous avons six équipes étrangères en plus à accueillir et à héberger, nous avons besoin de plus de bénévoles. Sur le plan sportif, nous sommes pratiquement prêts. Les équipes sont arrivées au Luxembourg durant le week-end, mais du côté du village VIP par exemple, il reste beaucoup à faire, nous n'en sommes encore je dirais qu'à 20%; nous avons encore besoin d'une journée et demie pour que tout soit parfait (ndlr: l'interview a été réalisée lundi après-midi). Je peux vous dire que cela nécessite beaucoup d'énergie.



Le village VIP s'étend sur trois terrains de tennis, exactement comme en configuration Coupe Davis, et l'entrée unique se fera par le hall du TC Esch. L'idée originelle était d'ériger une grande tente devant le hall, mais cela n'a pas pu se faire, car en hiver on n'est jamais sûr des conditions météorologiques et du froid qu'il fera, ensuite cela coûte encore plus cher que le village VIP, et enfin, même avec une tente, il y avait un manque de place suffisante.



Cela représente combien de personnes en tout?

Cent vingt avec les juges de ligne et les ramasseurs de balles. Je dois dire que je suis très fier de notre équipe de bénévoles. Ils s'investissent à fond à côté de leurs charges au niveau du Conseil d'administration de la FLT, ou du tennis au Luxembourg. C'est Fränz Knaff qui s'occupe de la coordination de l'ensemble.



Quel est le budget global d'une telle organisation?

Environ 150.000 euros au départ, et 180.000 à l'arrivée. Mais cette organisation nous a permis de rénover les courts au CNT d'Esch-Lallange, avec une nouvelle couche de couleur apposée dessus, nous avons aussi placé de nouveaux éclairages pour nous conformer au cahier des charges de l'ITF qui requiert un certain nombre de lux minimal. Donc, ce sont des investissements obligatoires, que nous avons réalisés avec tous nos partenaires, mais il faut savoir que nécessairement, avec un événement pareil, on fait toujours un déficit financier à l'arrivée. Il est impossible de faire le moindre bénéfice, mais ce n'est pas grave, car on veut absolument le réaliser, pour nos joueuses, pour le public luxembourgeois et pour nos sponsors.

«La Coque ne convient pas au tennis»

Avez-vous un moment envisagé de disputer les rencontres à la Coque?

Nous avions affronté l'Italie en Coupe Davis à la Coque en 2005. Disposer de deux terrains de tennis à la Coque pendant au moins une semaine en février est radicalement impossible. C'était d'emblée exclu. Ici, le court Central avait accueilli jusqu'à 1.000 personnes environ contre la Grande-Bretagne en Coupe Davis en 2004. En configuration actuelle, il peut en accueillir 800.



La petite salle de la Coque contient environ 2.000 places, mais on aurait nécessairement dû jouer sur deux terrains, donc dans la grande salle également. Or elle, elle fait... 7.000 places! Imaginez même un match Federer - Nadal dans cette salle, il n'y aurait pas d'ambiance! La Coque est une très bonne infrastructure, mais elle ne convient pas du tout au tennis.



Pensez-vous que le public va répondre présent durant ces quatre jours de compétition au CNT d'Esch-Lallange?

Je serai satisfait si le Luxembourg dispute samedi le play-off pour la montée dans le groupe I de la zone Europe / Afrique, et le remporte. Car je suis certain que si notre équipe joue samedi pour la montée, il n'y aura presque plus de places libres autour du court central. Déjà maintenant, on peut observer au niveau du ticketing on line que les places se font de plus en plus rares pour la journée de samedi. Bon pour les autres jours, il reste encore pas mal de places, mais cela pourrait changer avec le tirage au sort programmé ce mardi à 11 heures. A partir de là, le Luxembourg connaîtra ses adversaires en poule. Et si on débute bien, alors on sera lancé. Et on a besoin du soutien du public.

«Nos anciennes gloires au sommet de la pyramide sportive»

Les noms des joueuses présentes sont clairement moins ronflants que ceux du tournoi WTA de Kockelscheuer, mais l'événement sera sans doute ici plus fort sur le plan émotionnel, car c'est la nation luxembourgeoise qui joue...

Exactement; le point fort, c'est le Roud-Wäiss-Blau, le Roude Léiw. C'est «l'esprit équipe nationale» qui régnera ici. Evidemment, quand une Venus Williams arrive à Kockelscheuer, elle draine à elle seule mille personnes rien que pour venir la voir jouer. Je n'aurais rien contre le fait d'accueillir les Etats-Unis en Fed Cup. Je pense que cela sera avant tout une fête de l'équipe nationale luxembourgeoise pour le public amateur de tennis. Le but est que les gens viennent supporter notre équipe nationale.



Avec la nomination de Gilles Muller comme capitaine de l'équipe de Coupe Davis et l'organisation pour la première fois de la Fed Cup à domicile, 2019 est-elle une année-pivot pour le tennis luxembourgeois?

Honnêtement, je préférerais encore voir un Gilles Muller à l'œuvre sur les courts de par le monde. Mais bon, il a fait son choix; il m'a téléphoné en juillet dernier pour m'annoncer qu'il livrait sa dernière saison. L'idée était alors naturellement de l'intégrer au sein de la fédération, avec tout son caractère et toute son expérience. Lui, de son côté, souhaitait vraiment s'investir dans le travail de terrain avec la jeune classe luxembourgeoise. L'ancien capitaine de l'équipe de Coupe Davis, Johny Goudenbour avait d'ailleurs toujours dit qu'il serait son successeur tout désigné. Les deux protagonistes ont parlé ensemble et cela s'est fait de la façon la plus naturelle.



Avec Gilles Muller et Anne Kremer, capitaines respectivement de Coupe Davis et de Fed Cup, on a rassemblé nos anciennes gloires au sommet de la pyramide sportive et de l'équipe technique. Derrière, nous avons besoin de talents: Marie Weckerle, qui fait partie de cette équipe de Fed Cup, n'a que... 15 ans, il y a aussi Chris Rodesch, qui brille chez les Juniors: la prochaine génération frappe déjà à la porte. Et même encore derrière, pour la toute première fois, une sélection luxembourgeoise vient de remporter une victoire contre la Norvège à la Winter Cup à Cologne.



Alors, bien sûr, nous sommes contents de cette évolution, et d'avoir Gilles Muller comme ambassadeur, mais je dois dire que depuis six ans maintenant, le C.A. de la FLT travaille très bien, a mis sur pied beaucoup de projets, et pas seulement les projets-phares comme ceux de la Coupe Davis ou de la Fed Cup: il y a maintenant au Luxembourg des tournois ITF, on a ramené et recentralisé au CNT à Esch-Lallange les Championnats nationaux qui étaient dispersés à travers tout le pays, avec à la clé des records d'inscriptions (plus de 500).