Au nouveau ranking FIFA de mars, le Luxembourg, qui s'apprête à disputer deux matches amicaux à Malte (22 mars) et contre l'Autriche (27 mars), reste à la 83e place, coincé entre Curaçao (82e) et l'Irak (84e). Dans le Top 10 mondial, la Pologne gagne une place et se retrouve désormais sixième.

Classement FIFA: statu quo pour les Roud Léiwen

Jean-François Colin

Le Luxembourg avait terminé l'année 2017 à la 83e place du classement mondial de la FIFA, et les Roud Léiwen occupent toujours cette position dans le classement publié ce jeudi par la fédération internationale.

Avant une batterie de matches internationaux amicaux programmés fin mars, la France conserve la neuvième place du classement toujours dominé par l'Allemagne, devant le Brésil et le Portugal. Ce classement, qui ne prend en compte que deux matches amicaux, n'enregistre qu'un seul changement dans le Top 10, avec la progression de la Pologne, à hauteur de l'Espagne au sixième rang.