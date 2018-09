Le nouveau classement de la FIFA, paru ce jeudi, place le Luxembourg au 82e rang mondial, soit un gain de trois places, juste derrière... Curaçao (81) et la... Biélorussie (80), prochain adversaire des Roud Léiwen en Ligue des Nations, le 12 octobre à Minsk.

Classement FIFA: le Luxembourg dans les échappements de la Biélorussie

Ca y est! Ce n'est que logique et cela ne surprendra personne: après ses succès contre la Moldavie (4-0) et à Saint-Marin (0-3), la sélection de Luc Holtz atteint ce jeudi son point culminant dans la hiérarchie mondiale proposée par la FIFA avec une belle 82e place.

Tout à l'avant du classement, on retrouve côte à côte les meilleurs ennemis, adversaires en demi-finale du dernier Mondial, la Belgique et la France, devant le Brésil (3), la Croatie (4) et l'Uruguay (5). L'Argentine figure au onzième rang, tandis que l'Allemagne est douzième, ex aequo avec le Chili.

Du côté des adversaires du Luxembourg dans le groupe 2 de la Division D en Ligue des Nations, la Biélorussie se situe au 80e rang (-2 places), la Moldavie pointe beaucoup plus loin, à la... 173e place (+2), devant Saint-Marin, 204e (-1) sur... 210.