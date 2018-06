Victorieux du tournoi de Stuttgart dimanche face au Canadien Raonic, Roger Federer (36 ans) déloge Rafael Nadal à la place de n°1 mondial. Quant à Gilles Muller, éliminé au premier tour à 's-Hertogenbosch, il dégringole au-delà du quarantième rang.

Classement ATP: Federer reprend sa couronne, Muller en chute libre

A 36 ans et dix mois, Roger Federer ajoute donc une 310e semaine record à son règne inégalé, plus de quatorze ans après sa première accession au siège de numéro 1 mondial. C'était le 2 février 2004.



Après le 98e titre sur le circuit conquis par l'Helvète cette semaine à Stuttgart, le chassé-croisé est relancé avec Nadal, qui vient lui de s'adjuger un onzième Roland Garros. Leur jeu du chat et de la souris au sommet du tennis mondial va d'ailleurs se poursuivre dans les semaines à venir, avec les tournois sur gazon de Halle et surtout de Wimbledon (2-15 juillet), surface sur laquelle Federer est plus à l'aise. Mais ce sont aussi des tournois où il a davantage à perdre.



Un peu plus loin dans la hiérarchie, le n°1 luxembourgeois Gilles Muller (35 ans) paie au prix fort son élimination au premier tour au tournoi sur gazon de 's-Hertogenbosch par l'Australien Matthew Ebden, là où "Mulles" avait raflé le titre en 2017. Le gaucher du Tennis Spora chute de quatorze étages, de la 32e à 46e place mondiale.

Gilles Muller dispute ce lundi le premier tour du tournoi du Queens à Londres face à un redoutabe adversaire: le jeune rookie Canadien né en Israël et résident aux Bahamas, Denis Shapovalov (19 ans, ATP 23).

Chez les dames, pas de changement au faîte de la hiérarchie de la WTA, où trône toujours la Roumaine Simona Halep, vainqueure de Roland Garros, devant la Danoise Caroline Wozniacki et l'Espagnole Garbine Muguruza. Côté luxembourgeois, Mandy Minella (32 ans) qui s'est imposée samedi en finale à Essen, dans un tournoi estampillé ITF, perd deux places, au 336e rang, alors que c'est le statu quo pour Eléonora Molinaro (17 ans), 459e.