Clasica San Sebastian: Alaphilippe au sprint, Jungels chute

Après la Flèche Wallonne au printemps, Julian Alaphilippe (Quick-Step) a signé un deuxième succès dans une grande classique en remportant ce samedi la Clasica San Sebastian. Bob Jungels (52e) a été pris dans une chute.

(AFP). - Après la Flèche Wallonne au printemps, Julian Alaphilippe (Quick-Step) a signé un deuxième succès dans une grande classique en remportant ce samedi la Classica San Sebastian. Le coéquipier de Bob Jungels, qui a terminé à la 52e place à 4'49"du vainqueur, a devancé le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo) au sprint.



Alaphilippe et Mollema, vainqueur en 2016, avaient réussi l'échappée décisive à huit kilomètres de la ligne. Mais la course a aussi été marquée par une chute, à 20 km de l'arrivée, qui a envoyé deux des favoris, le Colombien Egan Bernal (Sky) et l'Espagnol Mikel Landa (Movistar), à l'hôpital. Primoz Roglic, Gorka Izagirre et Tony Gallopin ont eux aussi été pris dans la chute. Une chute qui a aussi handicapé Jungels, mais le Luxembourgeois a pu repartir.



Alaphilippe, 26 ans, a ainsi confirmé sa bonne forme dans la dernière Grande Boucle où il avait enlevé deux étapes de montagne. Il avait aussi animé le début des étapes alpestres et pyrénéennes pour engranger le maximum de points en vue du classement du meilleur grimpeur.

Le profil de l'édition 2018 de la Clasica était taillé sur mesure pour les «montagnards» avec, en début de course, trois cols de troisième catégorie, et un de deuxième, l'Alto de Iturbutu, pour la mise en jambes juste avant la zone de ravitaillement. Les coureurs ont dû effectuer dans la foulée la première montée du Jaizkibel, un col de première catégorie, suivie par le second col de deuxième catégorie, l'Arkale.

Alaphilippe et Mollema ont donc profité de la descente du Murgil Tontorra, qui comprend notamment une pente à 22%, pour s'échapper et se présenter seuls pour le sprint de la victoire où le champion français a dominé son adversaire néerlandais du début à la fin.







Tour de Pologne: Gastauer 105e

Ce samedi, Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) a remporté au sprint la première étape du Tour de Pologne à l'issue des 133,7 kilomètres avec départ et arrivée à Cracovie. L'Allemand a devancé le Colombien Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors) et l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale) a pris la 105e place à 12 secondes d'Ackermann.

«Après un mois et demi sans compétition, le Tour de Pologne marque le début de ma deuxième partie de saison. Je n’ai participé qu’une seule fois à cette épreuve, en 2011, et j’en garde un bon souvenir. Je pense que c’est une épreuve, bien équilibrée, idéale pour retrouver le rythme de la compétition en vue des objectifs de la fin d’année. Je veux être performant sur la Vuelta a Espana (25 août – 16 septembre)», avait indiqué le Luxembourgeois avant le départ.