Alors que beaucoup attendent l’arrivée du vélodrome national qui devrait voir le jour à Mondorf, Claire Faber a pris les devants et s’est mise à la piste dès cet hiver. Avec, d'emblée, un coup dans le mille et une victoire à l’omnium de Manchester. La jeune femme âgée de 20 ans nous confie ses impressions.

Sport 2 min.

Claire Faber: «J’aurais aimé découvrir la piste plus tôt»

Propos recueillis par Hugo Barthélemy

Claire, comment en êtes-vous venue à la piste, alors qu’au Luxembourg, il n'existe pas (encore) d’infrastructure qui permette la pratique de cette discipline?

Cela vient de mon entraîneur, Jimmy (Wagner), qui était présent l'été dernier aux Championnats d’Europe sur piste à Glasgow. Il a tout de suite pensé que cette discipline pourrait me plaire et me convenir vu mes qualités. Du coup, j'ai pris mes informations sur un endroit où aller me tester. Les deux pistes les plus proches sont celles de Gand, en Flandre, et de Bütgen, près de Cologne. Il me faut donc obligatoirement avaler un peu plus de trois heures de route pour y accéder. Après un premier contact, j'ai intégré un groupe d’entrainement à Bütgen, au sein duquel roule une amie néerlandaise. Les entraînements sont dispensés par un ancien pistard professionnel néerlandais.

Quel est-votre ressenti après vos premiers entraînements et votre première compétition sur la piste?

J’ai vraiment l’impression que c’est exactement ce que je cherchais ces dernières années. Je prenais beaucoup de plaisir sur la route, mais je me demandais toujours si c’était vraiment ce qui m’allait le mieux. Je m’amuse vraiment sur la piste et j’ai senti que je progressais assez vite. C’est un style de course qui me va très bien et j’aurais aimé découvrir la piste plus tôt.

Sentez-vous un soutien de la part de la FSCL (fédération luxembourgeoise de cyclisme) dans votre nouvelle orientation?

Pour le moment, non, il faut bien l'avouer. La fédération ne connaît pas grand-chose à la piste; ses dirigeants viennent seulement de découvrir les quotas qualificatifs pour les compétitions comme les Coupes du monde par exemple. Pour l’instant, tout est à mes frais, mais je pense que, si je poursuis dans cette voie, la fédération se rendra compte de mon potentiel et devrait commencer à me seconder. Il faut aussi ajouter que je suis la seule et la première à faire de la piste au Luxembourg; il est donc normal que les membres de la fédération ne soient pas des experts dans cette discipline particulière.



Quel sont vos objectifs pour cette saison, tant sur la route que sur la piste?

Avant que je n'investisse la piste cet hiver, j’étais uniquement concentrée sur la route. Je vais donc essentiellement courir sur route cette année, mais je n’exclus pas une participation à quelques compétitions sur piste. Sur la route, mon objectif est de prendre part à plusieurs classiques belges en début de saison. Le festival Elsy Jacobs (du 10 au 12 mai) sera évidemment aussi très important pour moi et l’équipe.

Justement, vous venez de rejoindre la nouvelle équipe Andy Schelck Cycles – Immo Losch. Avez-vous hésité avant de signer?



Au tout début, quand il n’y avait pas encore d’équipe, j’étais assez sceptique envers ce projet, je pensais que cela ne déboucherait sur rien. Mais Jimmy (Wagner) et Michel (Zangerlé) ont beaucoup travaillé et ont réussi à attirer les sponsors et même des coureuses étrangères. Après le Ràs na mBan début septembre en Irlande, l’équipe s’est mise en place, et là, je dois dire que le projet m'a plu, car l’équipe est construite autour des Luxembourgeoises.