Lintgen et Junglinster ont connu des débuts de match exceptionnels, même euphoriques en menant rapidement 4-0 avant de ralentir et perdre une partie de leur avance.

Par Daniel Pechon



La 13e minute n'a pas porté chance à Steinfort, invaincu, qui se déplaçait à Lintgen, le huitième classé en série 1. David Da Mota, le joueur du Minerva, se précipitait seul vers le but avant d'être stoppé par Maximo Mendes, le joueur du Sporting. «Une faute évidente et commise par derrière dans le rectangle», estime Greg Molitor, l'entraîneur de Lintgen.



«Peu de doute pour moi, l'exclusion du joueur de Steinfort est justifiée. Certains arbitres auraient peut-être exhibé une carte jaune mais un autre arbitre, qui était présent en tribune, m'a confirmé qu'il aurait aussi sanctionné la phase d'un carton rouge.»



L'entraîneur de Steinfort, Ronald Martinelli, qui n'a pas l'habitude de critiquer les arbitres, juge la sanction un peu forte. «Pour moi les deux joueurs trébuchent dans leur course mais l'attaquant de Lintgen a bien joué le coup en hurlant, en tombant puis en restant à terre.»



Double punition et coup dur pour Steinfort, qui encaissait le penalty des pieds d'Ediclei Da Silva et le score était déjà de 0-2 après 14 minutes après l'ouverture de Tony Pinta (9e). «On n'a pas été dans le match. On ne mérite guère mieux et on a été trop naïf en encaissant trois buts sur coups de pied arrêtés. J'ai rectifié le tir à la pause mais le mal était fait», précise Ronald Martinelli. Le score est passé à 4-0 à la pause. Pour l'anecdote, Steinfort a fini à 9, après une double jaune à la 88e minute (4-1).



Cruel pour Bastendorf

Encore plus vite que Lintgen, Junglinster, qui s'est appuyé sur une très grosse première période et à 11 contre 11, avait déjà fait grimper le marquoir à 4-0 après 34 minutes face à Schifflange avant de l'emporter ... 2-4. Très vite, Housseyn Tebboub a ouvert le score (3e). En deux minutes, le score passait à 0-4 avec les réalisations de Demir Mekic (21e) et Sanel Bibuljica (22e). Et l' homme qui brille en ce moment du côté de la Jeunesse, Romain Andres, le milieu de terrain de 29 ans arrivé du Swift à la trêve, ponctuait le festival déjà à la 34e, avec le dernier but de la Jeunesse, le 0-4.

Suffisant pour passer la suite de la rencontre tranquillement. «A la pause, le match était déjà joué. Nous sommes rentrés dans une phase gestion que je ne n'aime pas, après une première mi-temps jouée à la perfection et un score qui aurait dû être plus lourd. Mais je ne suis pas content des deux buts encaissés ensuite», a expliqué Johann Bourgadel, l'entraîneur de Junglinster. Car de 0-4, les locaux sont revenus à 2-4 après 90 minutes avec des buts de Silverio Cabral et Elvir Adrovic.

Face à Mertzig, Bastendorf en mal de points, a encaissé à la dernière minute de la première mi-temps. Après avoir égalisé à 1-1, le FC47 a encore encaissé en fin de mi-temps, à la... 90e+2. «A la 88e minute, nous avons une grosse occasion pour faire le 2-1. Dur à digérer. On a besoin d'un déclic et que la chance nous serve un peu», raconte Carlos Perreira, l'entraîneur de Bastendorf.



Lors de la troisième journée face à Steinfort, le FC47 avait ouvert le score avant d'être dépassé en seconde période. Et lors de la première journée, face à Mersch, Bastendorf avait hérité d'une occasion en or à la dernière minute, score final de 1-1. «Avec un brin de chance, on pourrait compter six points de plus», ajoute Carlos Pereira.

Des premières en série 1: Steinfort, Lorentzweiler (face à Äischdall) ont perdu leur premier match, Bissen (face à Mersch) ses premiers points. Medernach (face à Vianden) et en série 2, Sanem (face au Red-Black) ont remporté leur première victoire.

Sur le plan défensif, Aspelt, une des plus mauvaises défenses de la série 2, réalise sa troisième clean-sheet en cinq matchs. Enfin, troisième partage en trois matchs à domicile pour Kehlen (série 1), opposé à Steinsel.

