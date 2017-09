(ER) - Le Progrès a signé une cinquième victoire de rang alors que Dudelange et Differdange ont a signé les cartons du week-end contre Rodange (7-0) et Rosport (6-1). A noter également la première victoire de la saison du Fola contre une décevante formation de Strassen.

Quinze sur quinze. Le Progrès a aligné une cinquième victoire consécutive en championnat. Mais le leader a souffert sur le synthétique de l'US Esch. Le but libérateur est tombé en fin de partie grâce à Karayer (89e).



Opposé à Rodange, Dudelange n'a pas tremblé (7-0). Les promus ont connu une mise en route catastrophique et ont encaissé deux buts dans le premier quart d'heure signés Pokar et Er Rafik. Les hommes de Dino Toppmöller ont déroulé et corsé l'addition grâce à Stolz (25e, 79e), Cruz (40e), Sinani (48e) et Turpel (73e).



Differdange a également proposé un récital offensif lors de la visite de Rosport au Parc des Sports (6-1). Pourtant au repos, le Victoria était toujours au contact des locaux Almeida ayant répondu à un but rapide de Gaspar. Malheureusement pour les visiteurs, leur début de seconde période a été catastrophique. En l'espace de deux minutes Almeida et Perez ont tué tout suspense (3-1, 47e). Par la suite, Perez, Yéyé et Bettmer ont secoué à nouveau les filets.



Malgré de nombreuses absences (Bensi, Bernard, Corral, Cvetkovic, Klapp, Muharemovic ou encore Saiti), le Fola a signé son premier succès de la saison sur la pelouse de Strassen. Schon, qui effectuait son retour en championnat après sa blessure à la main, n'a rien pu faire face aux velléités eschoises. Après dix minutes, le Fola menait déjà 0-2 après des buts de Lopes (7e), sur un superbe service de Koçur, et Mersch (9e), sur une frappe à ras de terre.



Après une réplique d'E. Agovic pour Strassen et un poteau de Hadji, les visiteurs enfonçaient le clou avec un nouveau but de Lopes qui concluait victorieusement un joli mouvement orchestré par Kirch et Dallevedove (0-3, 35e).

Au cours de la seconde période, les visiteurs ont contrôlé les débats et Hadji, servi dans l'axe par Martin-Suarez, inscrivait le quatrième but visiteur (0-4, 85e).



Gérard Mersch et le Fola ont signé leur premier succès de la saison.

Photo: Fernand Konnen

Le duel entre le Titus Pétange et le RFCUL s'est joué dans les dernières minutes avec le but victorieux pour les locaux de Cissé. Auparavant, Jahier avait placé les joueurs de Jacques Muller aux commandes, c'était 0-1 au repos. Les locaux ont mis à profit la seconde mi-temps pour inverser la tendance avec le doublé de Cissé 2-1 (49e et 81e). A noter que les visiteurs ont fini à dix après le second carton jaune de da Mota à la 68e minute.



Enfin Mondorf et le RM Hamm Benfica se sont quittés sur un partage. Les Mondorfois ont dominé la première période mais da Mata a marqué contre le cours du jeu mais Nabli, le plus petit joueur sur le terrain, a égalisé.... de la tête sur un corner (1-1). Les locaux auraient pu passer devant dans les derniers instants mais Scanzano a manqué la balle de match.

Samedi soir en ouverture de cette 5e journée, la Jeunesse est venue à bout de Hostert 4-2. Les Eschois ont été sauvés par Ndiaye, auteur d'un triplé dans les dix dernières minutes.



Dominik Stolz prend le meilleur sur le gardien rodangeois Daniel Goedert. L'Allemand s'est offert un doublé face aux promus.

Photo: Ben Majerus

Le point

Jeunesse - Hostert 4-2



Titus Pétange - Racing 2-1



Dudelange - Rodange 7-0



Mondorf - RM Hamm Benfica 1-1



US Esch - Progrès 0-1



Strassen - Fola 0-4



Differdange - Rosport 6-1



Le classement

1. Progrès 15 points

2 Dudelange 12

3. Jeunesse 12

4. Rodange 10

5. Hostert 10



6. RM Hamm Benfica 8

7. Differdange 7

8. Titus Pétange 6



9. Fola 5

10. Rosport 4



11. US Esch 3

12. RFCUL 2

13. Mondorf 2

14. Strassen 2

La sixième journée



Vendredi 15 à 20h

RM Hamm Benfica - Jeunesse

Samedi 16 à 18h

Progrès - Differdange

Dimanche 17 à 15h

Hostert - Strassen

Dimanche 17 à 16h

Fola - Union Titus Pétange

RFCUL - US Esch

Rosport - F91

Rodange - Mondorf