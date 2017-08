(JFC, avec l'AFP). - Le Biélorusse Vasili Strokau a remporté, ce mardi, la cinquième étape du Tour de l'Avenir (Coupe des Nations Espoirs), disputée sur une distance de 157,1 kilomètres entre Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) et Amboise (Indre-et-Loire). L'Autrichien Patrick Gamper s'empare du maillot jaune de leader. Les six Luxembourgeois ont terminé au coeur du peloton.

Alors que toutes les tentatives de baroudeurs avaient fait long feu jusqu'ici, la 5e étape a été la bonne. Grâce à une énorme passivité du peloton, trois hommes partis dès les premiers kilomètres n'ont jamais été repris et leur avance à l'arrivée est restée conséquente.

Strokau a devancé sur la ligne d'arrivée ses deux compagnons d'échappée, Patrick Gamper, deuxième, et son coéquipier Ilya Volkau, troisième, mais décroché avant la flamme rouge, et qui finit à 13 secondes des deux premiers, alors que le sprint du peloton a été remporté par le Norvégien Kristoffer Halvorsen, solide maillot vert de la course, un peu moins de quatre minutes plus tard.



Au général, Gamper devance Volkau de 1'23", tandis que l'ancien porteur du maillot jaune, le Danois Kasper Asgreen occupe la troisième place à 3'45".



Les six coureurs luxembourgeois du Team FSCL ont tous fini dans le peloton, à 3'48" des trois échappés: Tom Wirtgen se classe 30e, juste devant Jan Petelin (32e). Suivent un peu plus loin Pit Leyder (94e), Michel Ries (98e), Larry Valvasori (103e) et Kevin Geniets (104e).

Au classement général, le premier Luxembourgeois est Tom Wirtgen (34e à 3'49"), devant Kevin Geniets, 42e, également à 3'49". Un peu plus loin, mais toujours dans le même temps, on retrouve Pit Leyder (59e), Michel Ries (83e) et Larry Valvasori (95e). Enfin, Jan Petelin est quant à lui 106e, à 5'04".



Mercredi, une dernière étape de plaine attend les coureurs, sur 139,1 km entre Montrichard et Saint-Amand-Montrond (Centre), avant une journée de repos et les trois étapes alpines pour finir, qui devraient encore chambouler un classement général encore très serré.