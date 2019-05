L'attaquant du Progrès Niederkorn, qui avait reçu un carton rouge dimanche à la Jeunesse, s'est vu notifier une suspension de cinq journées de la part du Tribunal fédéral de la FLF, qui a aussi accordé une victoire par forfait à Heiderscheid-Eschdorf contre Reisdorf.

Cinq matches de suspension pour Karapetian

Jean-François COLIN L'attaquant du Progrès Niederkorn, qui avait reçu un carton rouge dimanche à la Jeunesse, s'est vu notifier une suspension de cinq journées de la part du Tribunal fédéral de la FLF, qui a aussi accordé une victoire par forfait à Heiderscheid-Eschdorf contre Reisdorf.

Exclu à la 62e minute du match Jeunesse - Progrès (1-1) par M. Visse pour avoir fait mine de répliquer à Menaï, Aleksandre Karapetian a écopé d'une suspension de cinq matches.

Par ailleurs, plus bas dans la hiérarchie du football luxembourgeois, le Tribunal fédéral a statué concernant le match Racing Heiderscheid-Eschdorf - US Reisdorf, disputé le 8 mai lors de la 25e journée de Division 3, Série 1, et qui n'avait pu aller à son terme en raison d'incidents. L'instance judiciaire de la FLF a sanctionné Reisdorf pour «empêchement du déroulement normal du jeu», et donné la victoire par forfait (3-0) à Heiderscheid-Eschdorf, sans que cette décision ait une influence notable sur le classement, Reisdorf étant de toute façon d'ores et déjà promu en Division 2.

Enfin, le joueur du Rupensia Larochette (Division 2, Série 1) Angelico Rocha Rui Dinis a pour sa part écopé d'une lourde suspension de sept matches pour «diffamation» assortie d'une récidive, lors du match Excelsior Grevels - Rupensia Larochette (5-1).



Larochette disputera vraisemblablement un match de barrage contre la Minière Lasauvage le jeudi 30 mai pour assurer sa survie en Division 2.