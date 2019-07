Davide Cimolai (Israël Cycling) a remporté au sprint ce lundi à Verviers la 3e étape du Tour de Wallonie où Loïc Vliegen (Wanty) a conservé son maillot jaune de leader.

Cimolai au sprint, Wirtgen dans le paquet

Eddy RENAULD Davide Cimolai (Israël Cycling) a remporté au sprint ce lundi à Verviers la 3e étape du Tour de Wallonie où Loïc Vliegen (Wanty) a conservé son maillot jaune de leader.

Cette 3e étape du Tour de Wallonie avait un petit air de Doyenne puisque le départ a été donné à La Roche alors que l'arrivée était jugée 194,2 km plus loin à Verviers. Il a fallu pourtant attendre l'ultime ligne droite pour connaître le vainqueur du jour.



Et à ce petit jeu c'est l'Italien Cimolai qui s'est montré le plus rapide en dominant ce sprint massif devant le Belge Amaury Capiot (Sport Vlaanderen) et le Français Bryan Coquard (Vital Concept), récent vainqueur du GP Cerami.

Il s'agit de la quatrième victoire de l'année 2019 pour l'ancien coureur de la FDJ. A propos de la formation française, le Français Arnaud Démare, qui a été victime d'une crevaison dans les derniers mètres de l'étape, n'a pas été en mesure de défendre ses chances.

Au classement, Vliegen, lauréat dimanche de la 2e étape, a conservé son maillot jaune de leader. Le Belge compte toujours 12" d'avance sur le Britannique Chris Lawless (Ineos) et 13" sur le Belge Dries De Bondt (Corendon).



Quant à Tom Wirtgen, il a rallié l'arrivée au coeur du peloton en 35e position et il occupe la 74e place du général à 12'53" du maillot jaune avant la 4e étape qui reliera ce mardi Villers-le-Bouillet à Lierneux sur 178.2 km.