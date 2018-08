Christopher Martins a disputé l'intégralité du match de préparation de Lyon contre l'Inter Milan ce samedi soir. En Pologne, le Legia Varsovie de Chris Philipps a concédé le match nul à Gdansk.

Christopher Martins sur le pont face à l'Inter

Didier HIEGEL Les Luxembourgeois à l'étranger

Après trois matches d'Ekstraklasa, le Legia Varsovie a du mal à décoller. Le futur adversaire du F91 Dudelange en Europa League, le 9 août (21h), a dû concéder le match nul au Lechia Gdansk ce samedi soir (0-0). Chris Philipps, sur le banc au coup d'envoi, n'est entré en jeu qu'à la 83e minute. Le champion de Pologne en titre est huitième du classement avec quatre points.



A la recherche de solutions défensives, l'Olympique lyonnais a profité de l'International Champions Cup pour tester Christopher Martins en charnière centrale. Opposé à l'Inter Milan, sur la mauvaise pelouse de Lecce, Lyon s'est incliné 0-1 non sans s'être procuré de bonnes occasions.



Mis à part quelques ballons dans son dos, en début de match, l'international luxembourgeois s'est plutôt montré à son avantage face au duo argentin Icardi-Martinez, les deux joueurs de Luciani Spalletti les plus dangereux. Martins a d'ailleurs écopé d'un carton jaune (43e) pour une intervention illicite sur l'ancien joueur du Racing Club qui a inscrit le but de la rencontre (52e).

Pour leur dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1, Martins et l'OL joueront à Chelsea mardi.



La deuxième journée de Regionalliga Südwest a été propice aux Luxembourgeois. Le nouveau club de Florian Bohnert, le FK Pirmasens, s'est imposé sur la pelouse des U23 de Mayence sur le score de 1-0. Le milieu de terrain international a joué 76 minutes et son club occupe la troisième place du classement avec six points. Quant au Waldhof Mannheim de Maurice Deville, il s'est bien repris après sa défaite à domicile contre Ulm (0-1) et empochant les trois points face à Hoffenheim II (2-1). Le grand attaquant a disputé 86 minutes. Les deux Luxembourgeois se retrouveront face à face le 29 septembre, à l'occasion de la 11e journée.



Seul Dwayn Holter a débuté le match amical contre Sedan du côté de l'Excelsior Virton. Lucas Prudhomme et Loris Tinelli étaient sur la feuille d'un match qui s'est terminé sur le score de 1-1, par contre Aurélien Joachim et Anthony Moris n'étaient pas du déplacement au stade Dugauguez.



Vendredi, Eric Veiga et Aldin Skenderovic ne faisaient pas partie du cadre de l'Eintracht Brunswick, battu 0-2 à Rostock, et d'Elversberg, défait 1-2 à domicile par Worms.

Dans la nuit, à l'occasion de la 23e journée de Major League Soccer, le New York City FC de Maxime Chanot reçoit Vancouver Whitecaps.