Christopher Martins s'engage avec les Young Boys Berne

Eddy RENAULD La nouvelle était dans l'air. Elle est désormais officielle, Christopher Martins s'est engagé avec le club suisse des Young Boys Berne où il a signé un contrat de quatre ans.

Prêté à Troyes, avec qui il vient de disputer 29 matches de Ligue 2, par l'Olympique Lyonnais, et appartenant toujours au club rhodanien, "Kiki" Martins ne retournera pas dans le club cher à Jean-Michel Aulas. Il s'est engagé ce jeudi avec les champions de Suisse.

Les Young Boys ont remporté la compétition helvète avec... 20 points d'avance sur le FC Bâle, il s'agit de leur treizième titre de leur histoire (en plus de six Coupes de Suisse). Les Jaune et Noir se produisent au Stade de Suisse (31.783 places) et disputeront les play-offs de la Ligue des champions cette saison sous la houlette de leur coach, Gerardo Seoane (40 ans).

Mittelfeldspieler Christopher Martins Pereira wechselt für vier Jahre zu YB. Der 22-jährige Luxemburger kommt von Olympique Lyon. Letzte Saison spielte er leihweise in der Ligue 2 bei Troyes.



International à 38 reprises (1 but), Martins portera le n°35 au YB. «Je suis très impatient de jouer pour les Young Boys, j'aimerais aider le club à continuer à avoir du succès. Les responsables m'ont décrit que YB est très ambitieux. Je suis sûr que ce changement est une étape idéale pour continuer à me développer», a commenté le joueur.



De son côté, Christoph Spycher s'est félicité de l'arrivée de l'ancien joueur du Racing: «Il a bénéficié d'une excellente formation à Lyon, sa force dans les duels et sa détermination vont amener un plus sur le plan physique à notre équipe. Sa mentalité correspond très bien à notre club».



Le prix de la transaction est de 2 millions d'euros, a annoncé le club lyonnais ce jeudi. Au transfert initial peuvent s'ajouter un montant maximum de bonus de 500.000 euros et un intéressement de 10% sur une future éventuelle cession. Lors de son passage à Lyon, il n'a participé qu'à deux matches au sein de l'équipe professionnelle de l'OL.