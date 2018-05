Bourg-en-Bresse disputera le barrage face à Grenoble pour tenter de sauver sa peau en Ligue 2. Le club de Christopher Martins a distancé Sochaux deux buts à un lors de la dernière journée et campe à la 18e position de Ligue 2.

Christopher Martins et Bourg-en-Bresse en barrage

Christophe NADIN L'international luxembourgeois est resté sur le banc.

Les trois clubs concernés par le maintien, le barrage et la descente ont gagné de concert et donc conservé leur position. Nancy se sauve, Bourg-en-Bresse devra passer par un match d'appui et Quevilly est relégué en National.

Ce vendredi soir, l'international luxembourgeois est resté sur le banc. Le mardi 22 mai, Bourg-en-Bresse se déplacera à Grenoble pour le match aller. Le retour est prévu le dimanche 27 mai.