Christopher Martins en route vers la Suisse?

Jean-François COLIN Selon le site spécialisé français 10sport.com, le milieu de terrain luxembourgeois Christopher Martins (22 ans, 37 sélections) devrait s'engager sous peu avec le club suisse des Young Boys de Berne.

Prêté à Troyes, avec qui il vient de disputer 29 matches de Ligue 2, par l'Olympique Lyonnais, et appartenant toujours au club rhodanien, Kiki Martins ne retournera vraisemblablement pas dans le club cher à Jean-Michel Aulas.



Selon le site français 10sport.com, un accord aurait en effet été trouvé entre les différentes parties pour un transfert aux Young Boys Berne, où le pilier de la sélection grand-ducale s'apprêterait à parapher un contrat de quatre ans.



Champion de Suisse (avec... 20 points d'avance sur le FC Bâle) pour la treizième fois de son histoire (en plus de six Coupes de Suisse à son palmarès), le club jaune et noir de la capitale helvète, qui se produit au Stade de Suisse (31.783 places), disputera donc la Ligue des champions cette saison sous la houlette de son coach, Gerardo Seoane (40 ans).

Martins avait rejoint l'Olympique Lyon (chez les U19) en 2013, en provenance du Racing Luxembourg. Il avait fait l'objet d'un prêt au FC Bourg-en-Bresse lors de la saison 2017-2018, puis à Troyes en 2018-2019.