Christophe Laporte (Cofidis) a remporté au sprint la première étape du 78e SkodaTour de Luxembourg (2.HC) entre Luxembourg et Hesperange (186,7 km). Le Français a devancé un très bon Alex Kirsch (WB-Aqua Protect). Damien Gaudin (Direct Energie) lauréat mercredi du prologue, conserve le maillot jaune de leader.

Sport 3

Christophe Laporte irrésistible, Alex Kirsch excellent deuxième

Impressionnante chute dans le final.

(ER/tof). - Christophe Laporte (Cofidis) a remporté au sprint la première étape du 78e SkodaTour de Luxembourg (2.HC) entre Luxembourg et Hesperange (186,7 km). Le Français a devancé un très bon Alex Kirsch (WB-Aqua Protect). Damien Gaudin (Direct Energie) lauréat mercredi du prologue, conserve le maillot jaune de leader.

Andrea Pasqualon (Wanty) a complété le podium du jour. Cette journée a été marquée par une échappée au longs cours de Jan Willem Van Schip (Roompot-Nederlandse Loterij), Patryk Stosz (CCC Sprandi Polkowice), Florian Nowak (Team Lotto-Kern Haus) et Lukas Meiler (Team Vorarlberg-Santic). Van Schip a encore tenté sa chance en solitaire à vingt bornes du but.



Le fuyard a été repris à 7 km de l'arrivée. Les escarmouches dont celle de Stijn Devolder n'ont pu empêcher un sprint massif. Un emballage final marqué par une spectaculaire chute à moins de deux kilomètres de l'arrivée. Un incident qui n'a pas stoppé la marche en avant du Français Laporte qui a signé sa 6e victoire de la saison. Ce sprint massif fait aussi les affaires de Damien Gaudin, qui portera une journée de plus le maillot jaune de leader.

La surprise du jour est venue d'Alex Kirsch, auteur d'un excellent sprint et qui s'est classé deuxième. «Cela peut surprendre mais je me débrouille assez bien lors des sprints. Bien sûr, je ne fais pas partie des meilleurs mais je sers souventde poisson pilote à mes équipiers. J'était bien placé car je savais qu'il risquait d'y avoir une cassure avant d'aborder la dernière ligne droite. Finir deuxième, c'est bien», a commenté le Luxembourgeois de WB qui, par la même occasion, a grapillé quelques secondes, ce qui lui permet de se retrouver à la 3e place du général et en tête du classement du maillot blanc de meilleur jeune.



Du côté des autres Luxembourgeois, il ont fini avec le peloton principal à l'excepton de Raphaël Kockelmann qui a concédé 55". Ce vendredi, la deuxième étape conduira le peloton de Rosport à Schifflange (170,1 km).

La réaction d'Ivan Centrone

Le résumé du jour





Les classements

La liste des partants