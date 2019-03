Après une année 2018 difficile, Wallonie-Bruxelles compte bien inverser la tendance au cours des prochains mois. Ce mardi sur le Samyn, qui ouvre la saison en Wallonie, Christophe Brandt et ses hommes sont ambitieux.

Christophe Brandt: «Tom Wirtgen est un pion essentiel de l’équipe»

Eddy RENAULD

Christophe, samedi lors du Nieuwsblad, Wallonie-Bruxelles a été présente durant toute la course (Wirtgen en échappée avant de voir en action Taminiaux et Liepins et Planckaert qui finit 24e). Une entrée en matière encourageante.

Je l'ai rappelé aux garçons lors du briefing d’avant course : Het Nieuwsblad, c'est du plaisir. On avait comme ambition d'aller le plus loin possible et essayer d'être protagoniste le plus souvent. On affrontait les meilleurs mondiaux, on n'avait rien à perdre et on devait donner le maximum. Il ne fallait pas avoir de regret à l'issue de la course. Le contrat a été rempli. Ce mardi, c'est une autre concurrence. Le niveau est moins élevé et on doit prendre le départ avec l'ambition de gagner.



Confiant pour la suite de cette saison 2019?

On est reparti sur de nouvelles bases, on aligne de jeunes éléments et cela se passe très bien. Notre objectif n'a pas changé: donner la chance aux jeunes d'évoluer au plus haut niveau. On voit que notre équipe de formation marche bien. Trois jeunes qui portaient les couleurs de notre seconde équipe (AGO Aqua Service l’an dernier) ont fait le pas vers le professionnalisme. On a retrouvé une certaine dynamique.

D'autant plus que l’année 2018 a été particulièrement difficile.

Depuis qu’on a repris la gestion sportive de l’équipe, on avait fait chaque année un pas en avant mais cela reste du sport, il y a parfois des imprévus. Un coureur a dû arrêter pour cause d’ennuis de santé, on a connu des blessés, on n’a pas toujours eu la réussite. La machine ne s’est jamais mise en route pour lancer l’équipe vers une spirale positive et à la longue, cela joue sur le moral. On a touché le fond avec le décès de Jimmy Duquennoy. 2018 était une année de merde.



Cette année, vous n'alignez plus deux équipes mais une seule et même structure (l’équipe professionnelle et Espoirs porte le même nom et ne pourront disputer les mêmes courses). Pourquoi?

La situation est plus claire pour tout le monde que ce soit pour l'encadrement ou les coureurs. Il y a un projet commun. Si un garçon intègre l'équipe Espoirs, c'est pour un jour rejoindre l'équipe professionnelle. Quand on est sous le même maillot, il y a toujours une petite source de motivation supplémentaire. Cela a donné le coup d'accélérateur qu'on espérait avant cette saison.



Un petit mot sur Tom Wirtgen?

On le suit depuis quelques saisons (il a aussi rejoint l'équipe en tant que stagiaire en août 2018). Après sa quatrième place au Mondial, il souhaitait franchir le pas vers les professionnels alors que j'avais le sentiment qu'il devait rester encore une saison avec les Espoirs, histoire de se prouver qu’il était capable de signer des résultats. Tom a de grandes capacités, c’est un gros moteur, je pense que son année chez les U23 lui a fait beaucoup de bien, il a pris confiance et a été présent tout au long de l’année. Son passage chez les pros était dans la logique. C'était normal qu’il reçoive sa chance. Son adaptation dans le groupe professionnel se passe très bien, il l’a déjà démontré notamment à Bessèges et samedi au Nieuwsblad. Tom est un pion essentiel dans l’équipe. C'est un coureur qui n’a pas peur de se livrer. C’est une bonne recrue même si on n'avait aucun doute à son sujet.

Et son frère Luc, qui vient de rejoindre cet hiver votre équipe U23?

C’est un autre type de coureur, il a des qualités pour briller sur des profils vallonnés. C’est un garçon qui se découvre petit à petit. Luc a besoin de confiance et il doit se sentir soutenu par son entourage. Luc et Tom sont bien élevés, ils écoutent et avec des gars comme eux, on avance beaucoup plus vite qu’avec des gens qui commettent des erreurs et à qui il faut à nouveau expliquer les choses. C'est cela qui est intéressant avec eux. Pour en revenir à Luc, le début de saison ne lui est pas trop favorable mais il sera présent (il s'est d'ailleurs classé 8e de Bruxelles-Opwijk dimanche). L'équipe dispose d’un calendrier de courses intéressant, il va pouvoir se mettre en évidence chez les Espoirs. C’est important de ne pas lancer les jeunes trop tôt dans le grand bain. Obtenir des résultats ou rouler dans un final chez les jeunes permet d’emmagasiner de la confiance pour la suite d’une carrière. On espère que cela va fonctionner aussi bien avec Luc que pour Tom.

